Plouguerneau

Fête des Sources La marche de l’eau

Plouguerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

La marche de l’Eau approche à grands pas ! On se réjouit de bientôt vous y retrouver .

Cette année, ce sera une marche des Sources de Trémaouezan au Grouaneg,

une marche de 4 jours du jeudi 28 au dimanche 31 mai,

une marche sensible où nos observations, ressentis seront collectés et transmis en fin de marche,

une marche pour nous mettre en lien avec Aber Wrac’h, mais aussi avec ses habitants et habitantes humains et non-humains.

Venez cheminez, dialoguez et croiser vos regards sur l’eau et cette Aber.

Venez une journée, deux journées ou trois ou quatre … comme vous le pouvez !

Les enfants sont les bienvenus !!!

Le programme est consultable sur le site, http://www.mammennoudour.fr . Les inscriptions jour par jour sont possibles jusqu’au 19 mai.

Le programme plus détaillé est sur le site. Je vous mets tout de même ici le programme de la Fête des Sources le dimanche 31 mai au Grouaneg (Plouguerneau)

12h30 Accueil de la marche avec la Danse du Soleil de Noy (Danse Laotienne)

12h45 14h Temps de repas ( Stand de Crêpes et Boissons par le Skoazell de l’école Diwan de Grouaneg)

+ Découverte de l’exposition photos de Marjolaine (marche 2025) ,

Cartographie sensible faites pendant la marche,

Rencontre avec les Tourbières de Langazel,

Rencontre de collectifs engagés pour leurs rivières rivière Lez à Monpellier, les Aygalades à Marseille, Scorff, lldut …

14h 15h Retours de la marche ateliers collectifs pour partager cette marche et nos observations, rencontres, ressentis

15h 15h30 La Compagnie Piba nous présente son travail de collecte autour de l’Aber Wrac’h

15h30 16h 30 Temps de Dialogue Assemblée ou Rencontre des Rivières présentes

16h30 17h30 Concert de Gurvan Le Gac (Flûte) autour des Fontaines.

18h Fin de la journée en chorale (Doena)

A bientôt sur les chemins de l’Aber ! .

Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête des Sources La marche de l’eau

L’événement Fête des Sources La marche de l’eau Plouguerneau a été mis à jour le 2026-05-11 par OT PAYS DES ABERS