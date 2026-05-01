P.A.S Braderie Plouguerneau
P.A.S Braderie Plouguerneau samedi 16 mai 2026.
Plouguerneau
P.A.S Braderie
2 Kenan Uhella Plouguerneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 09:30:00
fin : 2026-05-16 15:00:00
Date(s) :
2026-05-16
Vente à la Boutik vêtements pour tous âges, chaussures, sacs, puériculture, livres, mercerie et bien plus ! Entrée libre, ouverte à tous. .
2 Kenan Uhella Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 6 73 52 90 23
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English : P.A.S Braderie
L’événement P.A.S Braderie Plouguerneau a été mis à jour le 2026-05-04 par OT PAYS DES ABERS
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