Rencontre-dédicace avec Alain Quéré Médiathèque Les trésors de Tolente Plouguerneau
Rencontre-dédicace avec Alain Quéré Médiathèque Les trésors de Tolente Plouguerneau samedi 9 mai 2026.
Plouguerneau
Rencontre-dédicace avec Alain Quéré
Médiathèque Les trésors de Tolente 5 Rue du Colombier Plouguerneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 10:00:00
fin : 2026-05-09
Date(s) :
2026-05-09
Alain Quéré sera présent pour vous présenter son nouveau roman L’inconnue de l’ïle Wrac’h . .
Médiathèque Les trésors de Tolente 5 Rue du Colombier Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 2 98 37 13 75
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Rencontre-dédicace avec Alain Quéré
L’événement Rencontre-dédicace avec Alain Quéré Plouguerneau a été mis à jour le 2026-04-15 par OT PAYS DES ABERS
À voir aussi à Plouguerneau (Finistère)
- La Zicotek prêt d’instruments de musique Médiathèque Les trésors de Tolente Plouguerneau 22 avril 2026
- Conférence dynamique voix et technique Alexander Incarner son chant dans un corps en présence avec Joëlle Colombani et Anna Jehanno Médiathèque Les trésors de Tolente Plouguerneau 24 avril 2026
- La Zicotek prêt d’instruments de musique Médiathèque Les trésors de Tolente Plouguerneau 29 avril 2026
- V45 Vélo-Route Littorale- Etape Plouguerneau/Porsall Plouguerneau Finistère 1 mai 2026
- Rand’Abers 6 L’Aber Wrach, des phares à la rivière Plouguerneau Finistère 1 mai 2026