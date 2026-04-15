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Rencontre-dédicace avec Alain Quéré Médiathèque Les trésors de Tolente Plouguerneau

Rencontre-dédicace avec Alain Quéré Médiathèque Les trésors de Tolente Plouguerneau samedi 9 mai 2026.

Lieu : Médiathèque Les trésors de Tolente

Adresse : 5 Rue du Colombier

Ville : 29880 Plouguerneau

Département : Finistère

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : samedi 9 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Plouguerneau

Rencontre-dédicace avec Alain Quéré

Médiathèque Les trésors de Tolente 5 Rue du Colombier Plouguerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 10:00:00
fin : 2026-05-09

Date(s) :
2026-05-09

Alain Quéré sera présent pour vous présenter son nouveau roman L’inconnue de l’ïle Wrac’h .   .

Médiathèque Les trésors de Tolente 5 Rue du Colombier Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 2 98 37 13 75 

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English : Rencontre-dédicace avec Alain Quéré

L’événement Rencontre-dédicace avec Alain Quéré Plouguerneau a été mis à jour le 2026-04-15 par OT PAYS DES ABERS

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