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BB lecteurs Médiathèque Les Trésors de Tolente Plouguerneau

BB lecteurs Médiathèque Les Trésors de Tolente Plouguerneau mardi 2 juin 2026.

Lieu : Médiathèque Les Trésors de Tolente

Adresse : 5 Rue du Colombier

Ville : 29880 Plouguerneau

Département : Finistère

Début : mardi 2 juin 2026

Fin : mardi 2 juin 2026

Tarif :

Plouguerneau

BB lecteurs

Médiathèque Les Trésors de Tolente 5 Rue du Colombier Plouguerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-02
fin : 2026-06-02

Date(s) :
2026-06-02

Un rendez-vous de découverte du livre pour les 0-3 ans accompagnés de leurs assistantes maternelles, parents, grands-parents ou la crèche. Ces séances sont des temps de partage entre l’enfant et l’adulte.   .

Médiathèque Les Trésors de Tolente 5 Rue du Colombier Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 2 98 37 13 75 

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English :

L’événement BB lecteurs Plouguerneau a été mis à jour le 2026-05-25 par OT PAYS DES ABERS

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