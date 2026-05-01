Atelier broderie sur papier Atelier Pioka Plouguerneau
Atelier broderie sur papier Atelier Pioka Plouguerneau samedi 30 mai 2026.
Plouguerneau
Atelier broderie sur papier
Atelier Pioka 5 Place de l’Église Plouguerneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Venez découvrir et expérimenter la broderie sur papier. Amusez-vous à broder sur photographies !
Matériel fourni .
Atelier Pioka 5 Place de l’Église Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Atelier broderie sur papier Plouguerneau a été mis à jour le 2026-05-25 par OT PAYS DES ABERS
À voir aussi à Plouguerneau (Finistère)
- Atelier sculpture modelage ATELIER PIOKA Plouguerneau 29 mai 2026
- Atelier d’écriture Les Kreionoù Médiathèque Les trésors de Tolente Plouguerneau 30 mai 2026
- La Zicotek invite GUY & JO Médiathèque Les trésors de Tolente Plouguerneau 30 mai 2026
- Fête des Sources La marche de l’eau Plouguerneau 31 mai 2026
- BB lecteurs Médiathèque Les Trésors de Tolente Plouguerneau 2 juin 2026