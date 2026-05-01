Atelier broderie sur papier Atelier Pioka Plouguerneau

Plouguerneau

Atelier broderie sur papier

Atelier Pioka 5 Place de l’Église Plouguerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Venez découvrir et expérimenter la broderie sur papier. Amusez-vous à broder sur photographies !

Matériel fourni .

Atelier Pioka 5 Place de l’Église Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne

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English :

L’événement Atelier broderie sur papier Plouguerneau a été mis à jour le 2026-05-25 par OT PAYS DES ABERS