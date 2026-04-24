Oser la voix, oser vibrer, oser chanter avec Karine Seban (l’arbre de vie sonore) Médiathèque Les trésors de Tolente Plouguerneau

Plouguerneau

Oser la voix, oser vibrer, oser chanter avec Karine Seban (l’arbre de vie sonore)

Médiathèque Les trésors de Tolente 5 Rue du Colombier Plouguerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 10:30:00

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

Réveillez vos sens, libérez les tensions et oser chanter sans jugement.

Mise en corps et voix par la Psychophonie; chants traditionnels et du monde, rythme et balancements.

Accessible à tous.tes dès 8 ans. Il n’est pas nécessaire de savoir chanter.

La Psychophonie… c’est un yoga extraordinaire d’identification à soi-même, d’équilibre et de joie de vivre. Je dis que c’est le yoga du Verbe !

Marie-Louise Aucher, cantatrice et créatrice de la Psychophonie en 1960.

Karine Seban explore depuis 30 ans les relations vivantes entre la voix, le mouvement et la connaissance de soi. Son parcours s’est nourri de pratiques transversales artistiques et énergétiques, du théâtre jusqu’au chant en passant par le conte, l’aïkido, les sons originels et la pleine présence. Praticienne en Psychophonie MLA, membre agréée de l’Institut de Psychophonie IFREPmla, Maître praticienne Numen Process-Ontobionomie certifiée par le Dr.Leroy. .

Médiathèque Les trésors de Tolente 5 Rue du Colombier Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 2 98 37 13 75

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Oser la voix, oser vibrer, oser chanter avec Karine Seban (l’arbre de vie sonore) Plouguerneau a été mis à jour le 2026-04-22 par OT PAYS DES ABERS