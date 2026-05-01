Ateliers d’Artistes, les 15,16 et 17 mai 2026 Plouguerneau
Ateliers d’Artistes, les 15,16 et 17 mai 2026 Plouguerneau vendredi 15 mai 2026.
Plouguerneau
Ateliers d’Artistes, les 15,16 et 17 mai 2026
mairie de Plouguerneau Plouguerneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 14:00:00
fin : 2026-05-15 18:00:00
Date(s) :
2026-05-15 2026-05-16 2026-05-17
Du Grouanec à la pointe du Castel Ac’h, en passant par le centre bourg et Saint-Michel, venez à la rencontre et prenez le temps de visiter des sites emblématiques de Plouguerneau tels que le phare de l’île Wrac’h ou la maison de garde du Koréjou. La commune de Plouguerneau et une trentaine d’artistes plasticiens locaux vous ouvrent les portes de leurs ateliers et vous convient à découvrir leur travail, à l’occasion de la 6ème édition des Ateliers d’Artistes . .
mairie de Plouguerneau Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 2 98 03 06 34
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English : Ateliers d’Artistes, les 15,16 et 17 mai 2026
L’événement Ateliers d’Artistes, les 15,16 et 17 mai 2026 Plouguerneau a été mis à jour le 2026-05-04 par OT PAYS DES ABERS
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