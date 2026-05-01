Atelier découverte Linogravure Atelier PIOKA Plouguerneau
Atelier découverte Linogravure Atelier PIOKA Plouguerneau samedi 16 mai 2026.
Plouguerneau
Atelier découverte Linogravure
Atelier PIOKA 5 Place de l’Église Plouguerneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 15:30:00
fin : 2026-05-16 18:30:00
Date(s) :
2026-05-16 2026-06-20 2026-06-27
Libérez votre créativité grâce à la gravure sur linoléum !
Profitez d’un moment ludique pour explorer la linogravure, que vous soyez débutant ou passionné. C’est l’occasion parfaite pour exprimer votre imagination et créer des œuvres uniques.
La linogravure est une méthode de gravure en taille d’épargne, similaire à la gravure sur bois. Matériel fourni. .
Atelier PIOKA 5 Place de l’Église Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne
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English : Atelier découverte Linogravure
L’événement Atelier découverte Linogravure Plouguerneau a été mis à jour le 2026-05-02 par OT PAYS DES ABERS
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