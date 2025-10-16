Des imprimés et des hommes – nouveaux regards de la recherche – Second cycle
Des imprimés et des hommes – nouveaux regards de la recherche – Second cycle jeudi 16 octobre 2025.
Au premier semestre
2025, les Archives nationales, la Bibliothèque Forney, l’École Estienne et
l’Université Paris 8 ont lancé un cycle de conférences sur
l’histoire de l’imprimerie en France.
Au regard du succès rencontré, les partenaires vous proposent un second cycle entre l’automne 2025 et le printemps 2026.
Comme pour le premier cycle , il s’agit de
mettre en évidence les nouvelles avancées de la recherche, permises notamment
par une meilleure connaissance des sources conservées et enrichies dans les
institutions documentaires, ou encore par le renouveau des angles de vue des
chercheurs, sur les imprimés clandestins en période de guerre, la place des
femmes dans l’imprimerie, la création typographique, la production et le
commerce des matériels typographiques.
Les
conférences, destinées à un public d’amateurs et d’étudiants, mais aussi de professionnels,
sont précédées d’un point sur les actualités
des institutions partenaires concernant l’histoire de l’imprimerie en France.
Programmation au second semestre 2025
Conférence de Fabien Simon, maître de
conférences en histoire moderne, Université Paris Cité, Laboratoire Echelles (UMR 8264), ANR IndesLing. Imprimer le monde à Paris : l’atelier oriental de l’Imprimerie « nationale », fin XVIIIe – mi-XIXe siècle
Jeudi 16 octobre 2025,
18h-20h, École Estienne – Amphi
Charlie – 18 Bd Auguste Blanqui, 75013 Paris
Sur inscription à l’adresse : bibliotheque@ecole-estienne.fr
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Conférence sur
l’aventure du Dictionnaire encyclopédique du livre avec Pascal Fouché, éditeur et historien spécialiste de l’édition
au XXe siècle, Jean-Dominique Mellot, conservateur
général des bibliothèques à la Bibliothèque nationale de France et Martine
Poulain, conservatrice générale des bibliothèques
honoraire, habilitée à diriger des recherches (HDR) en sociologie.
Jeudi
27 novembre 2025, 18h-20h – Archives
nationales – Centre d’accueil et de recherche des Archives nationales (CARAN) –
salle d’Albâtre, 11 rue des Quatre-Fils, 75003 Paris
Entrée libre
dans la limite des places disponibles. Inscription conseillée
à l’adresse : bibliotheque.archives-nationales@culture.gouv.fr
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Programmation au premier semestre 2026
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Conférence sur Léon Coquemer, éditeur, imprimeur et typographe par Alexandra Jaffré, expert en mobilier et objets Art déco, à l’occasion de la publication de son ouvrage, Léon Coquemer, les années folles d’un typographe moderne.
Jeudi 5 février 2026, 19h30-21h – Bibliothèque Forney – sur inscription, voir page dédiée sur ce site.
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Conférence, Les ouvriers du livre à l’Imprimerie nationale de 1792 à 1830, par Juliette Milleron, docteure en Histoire moderne (Université Paris 1 – IDHE.S), responsable éditoriale – EHNE/Sorbonne Université
Jeudi 16 avril 2026, 18h-20h – Archives nationales – Centre d’accueil et de recherche des Archives nationales (CARAN) – salle d’Albâtre, 11 rue des Quatre-Fils, 75003 Paris
Entrée libre dans la limite des places disponibles. Inscription conseillée à l’adresse : bibliotheque.archives-nationales@culture.gouv.fr
Cycle de conférences sur l’histoire de l’imprimerie en France
Du jeudi 16 octobre 2025 au mardi 30 juin 2026 :
gratuit Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-10-16T02:00:00+02:00
fin : 2026-07-01T01:59:59+02:00
Date(s) :