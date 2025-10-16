Des imprimés et des hommes – nouveaux regards de la recherche – Second cycle jeudi 16 octobre 2025.

Au premier semestre

2025, les Archives nationales, la Bibliothèque Forney, l’École Estienne et

l’Université Paris 8 ont lancé un cycle de conférences sur

l’histoire de l’imprimerie en France.

Au regard du succès rencontré, les partenaires vous proposent un second cycle entre l’automne 2025 et le printemps 2026.

Comme pour le premier cycle , il s’agit de

mettre en évidence les nouvelles avancées de la recherche, permises notamment

par une meilleure connaissance des sources conservées et enrichies dans les

institutions documentaires, ou encore par le renouveau des angles de vue des

chercheurs, sur les imprimés clandestins en période de guerre, la place des

femmes dans l’imprimerie, la création typographique, la production et le

commerce des matériels typographiques.

Les

conférences, destinées à un public d’amateurs et d’étudiants, mais aussi de professionnels,

sont précédées d’un point sur les actualités

des institutions partenaires concernant l’histoire de l’imprimerie en France.

Programmation au second semestre 2025

Conférence de Fabien Simon, maître de

conférences en histoire moderne, Université Paris Cité, Laboratoire Echelles (UMR 8264), ANR IndesLing. Imprimer le monde à Paris : l’atelier oriental de l’Imprimerie « nationale », fin XVIIIe – mi-XIXe siècle

Jeudi 16 octobre 2025,

18h-20h, École Estienne – Amphi

Charlie – 18 Bd Auguste Blanqui, 75013 Paris

Sur inscription à l’adresse : bibliotheque@ecole-estienne.fr

–

Conférence sur

l’aventure du Dictionnaire encyclopédique du livre avec Pascal Fouché, éditeur et historien spécialiste de l’édition

au XXe siècle, Jean-Dominique Mellot, conservateur

général des bibliothèques à la Bibliothèque nationale de France et Martine

Poulain, conservatrice générale des bibliothèques

honoraire, habilitée à diriger des recherches (HDR) en sociologie.

Jeudi

27 novembre 2025, 18h-20h – Archives

nationales – Centre d’accueil et de recherche des Archives nationales (CARAN) –

salle d’Albâtre, 11 rue des Quatre-Fils, 75003 Paris

Entrée libre

dans la limite des places disponibles. Inscription conseillée

à l’adresse : bibliotheque.archives-nationales@culture.gouv.fr

–

Programmation au premier semestre 2026

–

Conférence sur Léon Coquemer, éditeur, imprimeur et typographe par Alexandra Jaffré, expert en mobilier et objets Art déco, à l’occasion de la publication de son ouvrage, Léon Coquemer, les années folles d’un typographe moderne.

Jeudi 5 février 2026, 19h30-21h – Bibliothèque Forney – sur inscription, voir page dédiée sur ce site.

–

Conférence, Les ouvriers du livre à l’Imprimerie nationale de 1792 à 1830, par Juliette Milleron, docteure en Histoire moderne (Université Paris 1 – IDHE.S), responsable éditoriale – EHNE/Sorbonne Université

Jeudi 16 avril 2026, 18h-20h – Archives nationales – Centre d’accueil et de recherche des Archives nationales (CARAN) – salle d’Albâtre, 11 rue des Quatre-Fils, 75003 Paris

Entrée libre dans la limite des places disponibles. Inscription conseillée à l’adresse : bibliotheque.archives-nationales@culture.gouv.fr

Cycle de conférences sur l’histoire de l’imprimerie en France

Du jeudi 16 octobre 2025 au mardi 30 juin 2026 :

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-16T02:00:00+02:00

fin : 2026-07-01T01:59:59+02:00

Date(s) :



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

