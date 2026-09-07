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Des livres et vous, Médiathèque Boris Vian, Porcheville

vendredi 2 octobre 2026 · Médiathèque Boris Vian · Porcheville

Des livres et vous, Médiathèque Boris Vian, Porcheville

Informations pratiques

Début
vendredi 2 octobre 2026
Fin
vendredi 2 octobre 2026
Lieu
Médiathèque Boris Vian
Adresse
rue de la grande remise 78440 Porcheville
Ville
78440 Porcheville
Département
Yvelines

Des livres et vous Vendredi 2 octobre, 18h00 Médiathèque Boris Vian Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-02T18:00:00+02:00 – 2026-10-02T20:00:00+02:00
Fin : 2026-10-02T18:00:00+02:00 – 2026-10-02T20:00:00+02:00

Un rendez-vous convivial pour partager ses coups de cœur et ses coups de griffe.

Médiathèque Boris Vian rue de la grande remise 78440 Porcheville Porcheville 78440 Yvelines Île-de-France 0130633082 http://www.porcheville-borisvian.fr
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