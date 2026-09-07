Des livres et vous, Médiathèque Boris Vian, Porcheville

Informations pratiques

Des livres et vous Vendredi 2 octobre, 18h00 Médiathèque Boris Vian Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T18:00:00+02:00 – 2026-10-02T20:00:00+02:00

Fin : 2026-10-02T18:00:00+02:00 – 2026-10-02T20:00:00+02:00

Un rendez-vous convivial pour partager ses coups de cœur et ses coups de griffe.

Médiathèque Boris Vian rue de la grande remise 78440 Porcheville Porcheville 78440 Yvelines Île-de-France 0130633082 http://www.porcheville-borisvian.fr

Biblis en folie 2026

©ministère de la Culture