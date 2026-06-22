DES MINIONS ET DES MONSTRES Palavas-les-Flots vendredi 17 juillet 2026.

Palavas-les-Flots

DES MINIONS ET DES MONSTRES

16 Boulevard Maréchal Joffre Palavas-les-Flots Hérault

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-17 2026-07-22 2026-07-26 2026-07-31

Séance cinéma Des minions et des monstres de Pierre Coffin (Durée 1h30)

Une histoire aussi rocambolesque qu’absurde, mais bien sûr totalement véridique, qui raconte comment les Minions, partis à la conquête d’Hollywood, sont devenus des stars de cinéma, pour finalement tout perdre en libérant au passage une bande de monstres déchaînés, avant de s’unir pour tenter de sauver la planète de ce nouveau désastre à leur actif. .

16 Boulevard Maréchal Joffre Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 6 71 20 34 71

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English : DES MINIONS ET DES MONSTRES

Film Screening: Minions and Monsters by Pierre Coffin (Running time: 1h30)

L’événement DES MINIONS ET DES MONSTRES Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-06-22 par 34 ADT34