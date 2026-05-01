Moroges

Des mots et des vins

Domaine de La Luolle Moroges Saône-et-Loire

Tarif : 39 – 39 – 39 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

S’offrir un atelier d’écriture autour d’une dégustation, c’est poser les mots sur ce que le vin nous dit de nous et du monde, saveurs et créativité !

L’atelier sera animé par Priscille Croce, les vins bio et biodynamiques du domaine de La Luolle devraient pouvoir vous inspirer … .

Domaine de La Luolle Moroges 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 23 63 60 68 priscille.croce@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Des mots et des vins

L’événement Des mots et des vins Moroges a été mis à jour le 2026-05-07 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II