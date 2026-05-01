Des mots et des vins Moroges
Des mots et des vins Moroges samedi 30 mai 2026.
Moroges
Des mots et des vins
Domaine de La Luolle Moroges Saône-et-Loire
Tarif : 39 – 39 – 39 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
S’offrir un atelier d’écriture autour d’une dégustation, c’est poser les mots sur ce que le vin nous dit de nous et du monde, saveurs et créativité !
L’atelier sera animé par Priscille Croce, les vins bio et biodynamiques du domaine de La Luolle devraient pouvoir vous inspirer … .
Domaine de La Luolle Moroges 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 23 63 60 68 priscille.croce@gmail.com
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English : Des mots et des vins
L’événement Des mots et des vins Moroges a été mis à jour le 2026-05-07 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II