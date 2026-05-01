Petit bal du samedi soir, ambiance guinguette Salle des fêtes Moroges
Petit bal du samedi soir, ambiance guinguette Salle des fêtes Moroges samedi 30 mai 2026.
Moroges
Petit bal du samedi soir, ambiance guinguette
Salle des fêtes 4 rue de la Chaume Moroges Saône-et-Loire
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 20:30:00
fin : 2026-05-31 01:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Belle soirée, déjà estivale, à Moroges. Ce soir-là, l’association Ouvrez-le-Bal aura donné à la salle des fêtes des airs de guinguette et les danseurs pourront s’en donner à cœur joie grâce à la musique live de Gilles Delhommeau et Philippe Mounier. Bien connu dans la région, Gilles Delhommeau enseigne la musique à Autun (accordéon et synthétiseur) et il anime de nombreux événements (entre autres une soirée dansante à la foire de Chalon cet hiver). Un grand talent au service d’un large répertoire. Avec Philippe Mounier à la batterie, Gilles et son accordéon numérique font vibrer le swing. Autant dire que cette soirée sera toutes danses, danses de couples et danses en ligne. .
Salle des fêtes 4 rue de la Chaume Moroges 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 10 68 03 62 associationouvrezlebal@gmail.com
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English : Petit bal du samedi soir, ambiance guinguette
L’événement Petit bal du samedi soir, ambiance guinguette Moroges a été mis à jour le 2026-05-02 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)
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