Petit bal du samedi soir, ambiance guinguette Salle des fêtes Moroges

Moroges

Petit bal du samedi soir, ambiance guinguette

Salle des fêtes 4 rue de la Chaume Moroges Saône-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 20:30:00

fin : 2026-05-31 01:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Belle soirée, déjà estivale, à Moroges. Ce soir-là, l’association Ouvrez-le-Bal aura donné à la salle des fêtes des airs de guinguette et les danseurs pourront s’en donner à cœur joie grâce à la musique live de Gilles Delhommeau et Philippe Mounier. Bien connu dans la région, Gilles Delhommeau enseigne la musique à Autun (accordéon et synthétiseur) et il anime de nombreux événements (entre autres une soirée dansante à la foire de Chalon cet hiver). Un grand talent au service d’un large répertoire. Avec Philippe Mounier à la batterie, Gilles et son accordéon numérique font vibrer le swing. Autant dire que cette soirée sera toutes danses, danses de couples et danses en ligne. .

Salle des fêtes 4 rue de la Chaume Moroges 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 10 68 03 62 associationouvrezlebal@gmail.com

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English : Petit bal du samedi soir, ambiance guinguette

L’événement Petit bal du samedi soir, ambiance guinguette Moroges a été mis à jour le 2026-05-02 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)