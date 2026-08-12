Informations pratiques

« Des Petits Riens de vous & d’elles » Orangerie du Thabor Rennes 28 septembre – 11 octobre Ille-et-Vilaine

Une exposition conçue en deux temps pour faire dialoguer les PETITS RIENS du public avec ceux des oeuvres des artistes B. Bescond, Céline B., M.de Coux, C.Fontaine, C.Le Besnerais, M. Mémin, B. Klène

_ »S’il te plaît, fais-moi…_

—————————–

_UN PETIT RIEN ! « _

——————-

_Un mot, un poème, une idée, une image, un objet, un dessin, une photo, une vidéo, ou encore une musique…_

_Participez à une création collective, une collection inédite de « Petits Riens pour une présentation au jardin du Thabor au mois d’octobre 2026._

_Il vous suffit de crééer votre propre PETIT RIEN sur cette carte postale ou sur tout autre support que vous pourrez poster jusqu’au vendredi 25 septembre 2026 à l’adresse suivante :_

_Bénédicte KLÈNE_

_Présidente de l’association Les Ateliers de Petits Riens_

_4, allée Paul Sérusier. 35760 Saint-Grégoire_

_Après cette date vous pourrez le déposer directement à la galerie Ouest du jardin du Thabor à Rennes , où se tiendront deux expositions à suivre, du 28 septembre au 4 octobe et du 5 au 11 octobre 2026._

« Le projet de cette exposition collective s’appuie sur la dimension humaine des expériences de création que nous vivons ensemble. Il s’agit de concevoir un dispositif où la rencontre invite à s’interroger sur nos représentations de la vie et de l’art à partir d’une question qui pourrait être naïve et futile à première vue : «C’est quoi au juste un Petit Rien ?»

En amont de l’exposition, une carte postale sera disponible et distribuée pour permettre au public d’intervenir et de participer à une création collective. Les cartes reçues seront toutes affichées dans l’espace de la galerie au fur et à mesure de leur reception.

Il s’agit là d’un dispositif que j’ai déjà expérimenté à la chapelle du Saint Esprit, à Auray, au cours d’une exposition durant l’été 2011. A cette occasion, j’avais invité les habitants de la ville et les visiteurs à participer en apportant leur propre « Petit Rien» . Ce fut un grand succès avec plus de 8000 visiteurs et 2000 participations !

Au Thabor, une partie de l’exposition présentera donc les propositions des personnes qui auront répondu, en apportant leurs points de vue sur les Petits Riens de nos vies, constitutant ainsi une approche singulière, empreinte de fantaisie, de poésie et sait-on jamais, une peu de ce quelque chose qui nous est commun et peut être universel…

En contrepoint de cette création collective, j’ai souhaité faire la part belle à quelques unes de mes amies artistes- dont j’admire depuis longtemps le travail – en les invitant à participer à une exposition collective au jardin du Thabor à l’automne 2026.

Ainsi, le dialogue des oeuvres, leur originalité et leur singularité apporteront un éclairage inédit sur ces Petits Riens qui nous permettent de concevoir le plaisir de l‘art autant que celui de la vie.»

Bénédicte Klène

_Présidente de l’association Les Ateliers des Petits Riens_

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-09-28T10:00:00.000+02:00

Fin : 2026-10-11T18:30:00.000+02:00

1



Orangerie du Thabor Orangerie du Thabor, Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35064 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

