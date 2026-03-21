Des rivages de Maluca Beleza Espace musical Hypérion Marseille 4e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 4e Arrondissement

Des rivages de Maluca Beleza

Mercredi 21 octobre 2026 de 14h à 15h20.

Dès 6 ans. Espace musical Hypérion 2bis Avenue Maréchal Foch Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-21 14:00:00

fin : 2026-10-21 15:20:00

Date(s) :

2026-10-21

Spectacle musical jeune publicEnfants

Spectacle musical marin aux rythmes jazz



Cette nouvelle création relie et mélange des chansons originales, des captations sonores de l’environnement marin (sur et sous l’eau), des chants de baleines et cachalots, des récits de professionnels de la mer, avec un jeu d’ombre et lumière, pour se laisser bercer et voguer dans un voyage à la fois singulier et universel. Ce spectacle électroacoustique joue sur un juste équilibre quand la mer devient musique, quand parler et chanter ondulent dans un même souffle.



Aux sons des vagues, des coquillages mais aussi des récits de marins, Maluca Beleza Trio propose de ré appréhender l’écoute de l’environnement, s’émerveiller de la nature et se questionner sur l’importance de préserver le monde marin. Il invite ici le public à participer spontanément, tout au long de la représentation, en utilisant le rythme, la voix et la respiration. .

Espace musical Hypérion 2bis Avenue Maréchal Foch Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 47 29 88 hyperion@marseille.fr

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English :

Musical for young audiences

L’événement Des rivages de Maluca Beleza Marseille 4e Arrondissement a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de Tourisme des Loisirs et des Congrès de Marseille