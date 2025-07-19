Visite commentée en dessin Pierre Puget Musée des Beaux-Arts (MBA) Marseille 4e Arrondissement

Marseille 4e Arrondissement

Visite commentée en dessin Pierre Puget

Mercredi 2 septembre 2026 de 13h30 à 15h30. Musée des Beaux-Arts (MBA) Aile gauche Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-02 13:30:00

fin : 2026-09-02 15:30:00

Date(s) :

2026-09-02

Le musée des Beaux-Arts propose une visite commentée en dessin Pierre Puget.

Moments de partages et d’échanges.

Médiation autour des œuvres de Pierre Puget suivie d’une pratique en autonomie avec des techniques sèches au coeur de la salle.



• Tout public

• Durée 2h

• Tout le matériel nécessaire sera fourni .

Musée des Beaux-Arts (MBA) Aile gauche Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 14 59 30 musee-beauxarts@marseille.fr

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English :

The Museum of Fine Arts is offering a guided tour featuring the drawings of Pierre Puget.

L’événement Visite commentée en dessin Pierre Puget Marseille 4e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-26 par Ville de Marseille