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AGENDA · Marseille 4e Arrondissement

Contes d’eau douce et d’eau salée Muséum d’Histoire Naturelle Marseille 4e Arrondissement

mercredi 19 août 2026 · Muséum d'Histoire Naturelle · Marseille 4e Arrondissement

Informations pratiques

Début
mercredi 19 août 2026
Fin
mercredi 19 août 2026
Heure de début
11:00:00
Lieu
Muséum d'Histoire Naturelle
Adresse
Boulevard Philippon
Ville
13004 Marseille 4e Arrondissement
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif

Marseille 4e Arrondissement

Contes d’eau douce et d’eau salée

Mercredi 19 août 2026 à partir de 11h. Muséum d’Histoire Naturelle Boulevard Philippon Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 11:00:00
fin : 2026-08-19

Date(s) :
2026-08-19

Rendez-vous au Muséum pour un conte en famille.Enfants
Claire Pantel brasse l’eau douce et l’eau salée et nous emmène au fil des mots à travers les contes et légendes des fleuves, des mers et des rivières. Ses histoires de poissons, d’oiseaux marins, de femme-dauphin ou de sirène nous font voyager ici et ailleurs. Un long périple nous attend d’un pays à l’autre, de la Mer Méditerranée à la Mer de Chine.

Par Claire Pantel

Gratuit dans le cadre de l’Été Marseillais.

• Pour toutes et tous à partir de 5/6 ans (Public individuel) Les enfants doivent être accompagnés.
• Durée environ 45 min
• Inscription obligatoire au 04 91 14 59 55 (limité à 3 personnes par inscription)
• Renseignements et demandes de réservation museum-publics@marseille.fr (merci de préciser, lors de votre demande de réservation nombre de places adultes, nombre de places enfants et leurs âges, votre numéro de téléphone et votre code postal).   .

Muséum d’Histoire Naturelle Boulevard Philippon Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur  

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English :

Come to the Museum for a family storytime.

L’événement Contes d’eau douce et d’eau salée Marseille 4e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-30 par Ville de Marseille

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