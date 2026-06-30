Allo la mer ? Muséum d’Histoire Naturelle Marseille 4e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 4e Arrondissement

Allo la mer ?

Mercredi 19 août 2026 à partir de 9h30. Muséum d’Histoire Naturelle Boulevard Philippon Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 09:30:00

fin : 2026-08-19

Date(s) :

2026-08-19

Rendez-vous au Muséum pour un conte en famille.Enfants

Dans ce conte qui éclabousse, la conteuse largue les amarres pour un voyage qui commence les pieds dans l’eau. Clic, clac, la valise est bouclée. Cric, crac, la valise s’ouvre et la mer déborde. Galets, coquillages, clapotis et autres bruits rapportent les secrets, les mots doux ou les grosses colères de la mer. Berceuses, éclats de rire, grand plongeon… Tout cela finira sous l’eau !



Par Claire Pantel



Gratuit dans le cadre de l’Été Marseillais.



• Enfants de 1 à 4 ans Les enfants doivent être accompagnés

• Durée environ 30 min

• Inscription obligatoire au 04 91 14 59 55 (limité à 3 personnes par inscription)

• Renseignements et demandes de réservation museum-publics@marseille.fr (merci de préciser, lors de votre demande de réservation nombre de places adultes, nombre de places enfants et leurs âges, votre numéro de téléphone et votre code postal). .

Muséum d’Histoire Naturelle Boulevard Philippon Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Come to the Museum for a family storytime.

L’événement Allo la mer ? Marseille 4e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-30 par Ville de Marseille