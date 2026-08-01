Les Apéros 4&5 Zar Electrik + Mystique Parc Longchamp Marseille 4e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 4e Arrondissement

Les Apéros 4&5 Zar Electrik + Mystique

Mardi 25 août 2026 de 18h30 à 23h. Parc Longchamp Boulevard du Jardin zoologique Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-25 18:30:00

fin : 2026-08-25 23:00:00

Date(s) :

2026-08-25

Cet été, le Parc Longchamp se transforme à nouveau en immense terrain de jeu musical.

Cet été, le Parc Longchamp se transforme à nouveau en immense terrain de jeu musical. Pour cette nouvelle édition des Apéros 4&5, le Makeda et la Mairie des 4e & 5e arrondissements vous embarquent dans un voyage entre traditions méditerranéennes, rythmes africains et musiques électroniques hypnotiques



Sur scène pour clôturer ce dernier apéro de la saison Zar Electrik pour un concert qui invite à un voyage hypnotique entre Maghreb, Afrique subsaharienne et sonorités contemporaines et la DJ Mystique et ses sélections hybrides traversent le Maghreb à travers des sets chargés de mémoire.





Un parc en fête, des transats, des danseurs, des rencontres, des bonnes vibrations et un dancefloor à ciel ouvert l’été commence ici.



Venez tôt, ramenez votre crew et laissez-vous porter!



Entrée gratuite (dans la limite des places disponibles) .

Parc Longchamp Boulevard du Jardin zoologique Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur com@lemakeda.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

This %E9t%E9, Longchamp Park is once again transforming into a huge musical playground.

L’événement Les Apéros 4&5 Zar Electrik + Mystique Marseille 4e Arrondissement a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de Tourisme des Loisirs et des Congrès de Marseille