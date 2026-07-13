Côté Jardin Le récit des yeux Jardin de la Blancarde Marseille 4e Arrondissement
jeudi 27 août 2026 · Jardin de la Blancarde · Marseille 4e Arrondissement
Informations pratiques
Marseille 4e Arrondissement
Côté Jardin Le récit des yeux
Jeudi 27 août 2026 de 18h à 19h15. Jardin de la Blancarde 20 place de la Gare de la Blancarde Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 18:00:00
fin : 2026-08-27 19:15:00
Date(s) :
2026-08-27
Cet été, le jardin de la gare de la Blancarde invite à des moments poétiques où théâtre, cirque et contes s’invitent dans vos soirées.
Une programmation artistique variée vous attend pour des soirées pleines de poésie, de rires et d’émotions, à vivre en plein air et en toute convivialité au jardin de la gare de la Blancarde.
Théâtre, contes, cirque… vous aurez le choix !
► Le 27 août
Le récit des yeux
Solo de jonglage
Le récit des yeux est une création plastique, chorégraphique et de jonglage moderne, inspirée par la forme, l’âme et la vie des objets en mouvement.
Dans ce nouveau spectacle, créé en 2025, nous entrerons dans l’univers d’un personnage sensible, qui dévoile peu à peu sa nature à travers des scènes visuelles. Dans un univers d’objets fous, où flotte une poésie sombre et lumineuse, la métaphore de s’envoler sera le récit d’un être mystérieux, d’une étrange sensibilité émotionnelle.
Distribution
Compagnie Sombra
Carlos Muñoz
INFORMATIONS PRATIQUES
Tout public
Gratuit, sans réservation
Sans accès PMR .
Jardin de la Blancarde 20 place de la Gare de la Blancarde Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur culture45@marseille.fr
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English :
This %E9t%E9, the garden at La Blancarde train station invites %E0 you to enjoy poetic moments where theater, circus, and storytelling come together to enliven your evenings.
L’événement Côté Jardin Le récit des yeux Marseille 4e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-13 par Ville de Marseille
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