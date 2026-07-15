Ça me dit au kiosque Un Ratito Más Kiosque à Musique du Parc Longchamp Marseille 4e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 4e Arrondissement

Ça me dit au kiosque Un Ratito Más

Samedi 29 août 2026 de 18h à 19h. Kiosque à Musique du Parc Longchamp Boulevard du Jardin Zoologique Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 18:00:00

fin : 2026-08-29 19:00:00

Date(s) :

2026-08-29

Cet été, vivez la danse et la musique en famille au kiosque à musique du Parc Longchamp !

Rendez-vous d’été festifs et familiaux mêlant danse et musique, tous les quinze jours de l’été, au kiosque à musique du Parc Longchamp.



L’occasion idéale de découvrir des artistes talentueux et de partager des moments joyeux en plein air !



► Le 29 août



Salsa au Kiosque



Un Ratito Más, c’est l’histoire d’une rencontre entre passionné·es de salsa lors du Tempo Latino en 2022. L’osmose musicale était telle qu’ils ont décidé de prolonger l’aventure Un Ratito Más ( un peu plus longtemps… ) une fois de retour à Marseille.



Composé de six musicien·nes aux horizons variés — musiques brésilienne, cubaine, antillaise, africaine, jazz… — le groupe mêle ses influences et ses expertises pour offrir une musique riche, chaleureuse et entraînante.



Ils explorent sans cesse des répertoires traditionnels et modernes, naviguant entre salsa cubaine et portoricaine, timba, son et merengue.

Leur formule en sextet de musicien·nes multi-instrumentistes leur apporte une grande flexibilité et leur permet de créer une véritable proximité avec le public, une dimension essentielle de leur projet artistique.

Leurs premières compositions reflètent pleinement cette identité musicale des rythmiques puissantes, une place centrale accordée aux percussions, et une large ouverture à l’improvisation, parfois teintée d’influences jazz. Mais l’essentiel demeure inchangé proposer une musique de qualité qui transporte le public vers les horizons latins qui les animent.

Les chœurs puissants, qui viennent envelopper chaleureusement les deux voix lead de Léa et Anaïs, constituent la signature du groupe.



Le public est alors naturellement invité à les rejoindre pour danser.



Distribution ;



Léa Molina (chanteuse et flûtiste)

Anaïs Padilla (chanteuse et percussionniste)

Maxime (percussionniste)

Régis Cottereau (contrebassiste)

Antonin Michelou (pianiste et chanteur)

Vincent Salagnac (batteur) .

Kiosque à Musique du Parc Longchamp Boulevard du Jardin Zoologique Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur culture45@marseille.fr

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English :

This %E9t%E9, enjoy dance and music with your family at the %E0 music pavilion in Longchamp Park!

L’événement Ça me dit au kiosque Un Ratito Más Marseille 4e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-09 par Ville de Marseille