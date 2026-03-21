Ça me dit au kiosque Paréa Production invite Course-poursuite Kiosque à Musique du Parc Longchamp Marseille 4e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 4e Arrondissement

Ça me dit au kiosque Paréa Production invite Course-poursuite

Samedi 22 août 2026 de 18h à 19h. Kiosque à Musique du Parc Longchamp Boulevard du Jardin Zoologique Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 18:00:00

fin : 2026-08-22 19:00:00

Date(s) :

2026-08-22

Cet été, vivez la danse et la musique en famille au kiosque à musique du Parc Longchamp !

Rendez-vous d’été festifs et familiaux mêlant danse et musique, tous les quinze jours de l’été, au kiosque à musique du Parc Longchamp.



L’occasion idéale de découvrir des artistes talentueux et de partager des moments joyeux en plein air !



► Le 22 août



Course-Poursuite est une association marseillaise de production et d’organisation d’évènements artistiques et culturels qui accompagne et promeut les artistes émergents locaux.

Elle fait vivre la scène locale avec des concerts immersifs, aussi exigeants qu’audacieux.

À l’occasion de Ça me dit au kiosque, Course-Poursuite met à l’honneur Rahewl pour un concert indie rock unique.



Rahewl Indie Folk



Tête identifiée de la scène marseillaise locale, Rahewl est le projet Indie Folk de Léo Joussellin (Technopolice, Avenoir). Influencé par Geese et Ben Howard, on reconnaîtra également chez lui une sincérité rappelant Buckley, couplée à une nonchalance n’enviant rien à celle d’un Mac Demarco. L’artiste performera dans un format à 3, couplant guitare, chant, basse et batterie. .

Kiosque à Musique du Parc Longchamp Boulevard du Jardin Zoologique Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur culture45@marseille.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

This %E9t%E9, enjoy dance and music with your family at the %E0 music pavilion in Longchamp Park!

L’événement Ça me dit au kiosque Paréa Production invite Course-poursuite Marseille 4e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-09 par Ville de Marseille