Côté Jardin Entre îles et ailes Jardin de la Blancarde Marseille 4e Arrondissement
jeudi 6 août 2026 · Jardin de la Blancarde · Marseille 4e Arrondissement
Informations pratiques
Marseille 4e Arrondissement
Côté Jardin Entre îles et ailes
Jeudi 6 août 2026 de 18h à 19h15. Jardin de la Blancarde 20 Place de la Gare de la Blancarde Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 18:00:00
fin : 2026-08-06 19:15:00
Date(s) :
2026-08-06
Cet été, le jardin de la gare de la Blancarde invite à des moments poétiques où théâtre, cirque et contes s’invitent dans vos soirées.
Une programmation artistique variée vous attend pour des soirées pleines de poésie, de rires et d’émotions, à vivre en plein air et en toute convivialité au jardin de la gare de la Blancarde.
Théâtre, contes, cirque… vous aurez le choix !
► Le 6 août
Entre îles et ailes
Spectacle familial de contes, cirque et musique
Un spectacle tiré de contes traditionnels inuits, où la parole, le mouvement et les mélodies se mêlent avec rythme, drôlerie et sincérité. L’ensemble crée une alchimie poétique où le spectateur se laisse emporter jusqu’au Grand Nord… Aux côtés de Corbeau, le public s’envole avec cette question qu’y a-t-il derrière la ligne d’horizon ? Corbeau vole à l’infini sans trouver véritablement de réponses. Pourtant, chemin faisant, d’île en île, il avance d’épreuves en surprises…
La mer lui dévoile quelques-uns de ses secrets, et Corbeau fait d’étranges rencontres Sedna, déesse de la mer, femme squelette, baleine refuge . Autant de portraits hauts en couleur qui accompagnent Corbeau dans sa quête d’absolu. C’est sûr, ces histoires ne laissent pas de glace, elles saisissent et glacent jusqu’à la moelle, pour bien secouer l’âme !
Distribution
Compagnie ChambOul’tOut
Margot Schleinitz (conteuse et circassienne)
Hélène Javelaud (musicienne)
Youna Fravalo (circassienne et danseuse)
INFORMATIONS PRATIQUES
Tout public, dès 5 ans
Gratuit, sans réservation
Sans accès PMR .
Jardin de la Blancarde 20 Place de la Gare de la Blancarde Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur culture45@marseille.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
This %E9t%E9, the garden at La Blancarde train station invites %E0 you to enjoy poetic moments where theater, circus, and storytelling come together to enliven your evenings.
L’événement Côté Jardin Entre îles et ailes Marseille 4e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-13 par Ville de Marseille
À voir aussi à Marseille 4e Arrondissement (Bouches-du-Rhône)
- Visites thématiques L’art sacré Musée des Beaux-Arts (MBA) Marseille 4e Arrondissement 18 juillet 2026
- La fabrique de Dame Nature Spécial Été Muséum d’Histoire Naturelle Marseille 4e Arrondissement 21 juillet 2026
- Visite animée en famille Nature peinture ! Musée des Beaux-Arts (MBA) Marseille 4e Arrondissement 22 juillet 2026
- Ça me dit au kiosque Magdalena Kiosque à Musique du Parc Longchamp Marseille 4e Arrondissement 25 juillet 2026
- Visite animée en famille Les têtes de l’art Musée des Beaux-Arts (MBA) Marseille 4e Arrondissement 5 août 2026