Côté Jardin Entre îles et ailes Jardin de la Blancarde Marseille 4e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 4e Arrondissement

Côté Jardin Entre îles et ailes

Jeudi 6 août 2026 de 18h à 19h15. Jardin de la Blancarde 20 Place de la Gare de la Blancarde Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 18:00:00

fin : 2026-08-06 19:15:00

Date(s) :

2026-08-06

Cet été, le jardin de la gare de la Blancarde invite à des moments poétiques où théâtre, cirque et contes s’invitent dans vos soirées.

Une programmation artistique variée vous attend pour des soirées pleines de poésie, de rires et d’émotions, à vivre en plein air et en toute convivialité au jardin de la gare de la Blancarde.



Théâtre, contes, cirque… vous aurez le choix !



► Le 6 août



Entre îles et ailes

Spectacle familial de contes, cirque et musique



Un spectacle tiré de contes traditionnels inuits, où la parole, le mouvement et les mélodies se mêlent avec rythme, drôlerie et sincérité. L’ensemble crée une alchimie poétique où le spectateur se laisse emporter jusqu’au Grand Nord… Aux côtés de Corbeau, le public s’envole avec cette question qu’y a-t-il derrière la ligne d’horizon ? Corbeau vole à l’infini sans trouver véritablement de réponses. Pourtant, chemin faisant, d’île en île, il avance d’épreuves en surprises…



La mer lui dévoile quelques-uns de ses secrets, et Corbeau fait d’étranges rencontres Sedna, déesse de la mer, femme squelette, baleine refuge . Autant de portraits hauts en couleur qui accompagnent Corbeau dans sa quête d’absolu. C’est sûr, ces histoires ne laissent pas de glace, elles saisissent et glacent jusqu’à la moelle, pour bien secouer l’âme !





Distribution



Compagnie ChambOul’tOut

Margot Schleinitz (conteuse et circassienne)

Hélène Javelaud (musicienne)

Youna Fravalo (circassienne et danseuse)



INFORMATIONS PRATIQUES



Tout public, dès 5 ans

Gratuit, sans réservation

Sans accès PMR .

Jardin de la Blancarde 20 Place de la Gare de la Blancarde Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur culture45@marseille.fr

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English :

This %E9t%E9, the garden at La Blancarde train station invites %E0 you to enjoy poetic moments where theater, circus, and storytelling come together to enliven your evenings.

L’événement Côté Jardin Entre îles et ailes Marseille 4e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-13 par Ville de Marseille