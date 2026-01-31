Visite animée en famille Les têtes de l’art Musée des Beaux-Arts (MBA) Marseille 4e Arrondissement mercredi 5 août 2026.

Marseille 4e Arrondissement

Visite animée en famille Les têtes de l’art

Mercredi 5 août 2026 de 10h à 11h. Musée des Beaux-Arts (MBA) Aile gauche Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 10:00:00

fin : 2026-08-05 11:00:00

Date(s) :

2026-08-05

Le musée des Beaux-Arts propose une visite animée en famille Les têtes de l’art .Enfants

Visite d’une sélection de portraits peints et sculptés dans les collections du musée. Pour comprendre comment les artistes saisissent les émotions et les personnalités à travers leurs œuvres.



• Enfants de 3 à 5 ans

• Durée 1h

• Réservation obligatoire au 04 91 14 59 30/35, dans la limite des places disponibles



Pour faciliter le bon déroulement des contes et des visites en famille, il est nécessaire de se présenter en billetterie un quart d’heure avant l’heure de la visite. .

Musée des Beaux-Arts (MBA) Aile gauche Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 14 59 30 musee-beauxarts@marseille.fr

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English :

The Musée des Beaux-Arts offers an animated family tour: The heads of art .

L’événement Visite animée en famille Les têtes de l’art Marseille 4e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-26 par Ville de Marseille