Côté Jardin Robinson 2.0 Jardin de la Blancarde Marseille 4e Arrondissement
jeudi 30 juillet 2026 · Jardin de la Blancarde · Marseille 4e Arrondissement
Informations pratiques
Marseille 4e Arrondissement
Côté Jardin Robinson 2.0
Jeudi 30 juillet 2026 de 18h à 19h15. Jardin de la Blancarde 20 place de la Gare de la Blancarde Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 18:00:00
fin : 2026-07-30 19:15:00
Date(s) :
2026-07-30
Cet été, le jardin de la gare de la Blancarde invite à des moments poétiques où théâtre, cirque et contes s’invitent dans vos soirées.
Une programmation artistique variée vous attend pour des soirées pleines de poésie, de rires et d’émotions, à vivre en plein air et en toute convivialité au jardin de la gare de la Blancarde.
Théâtre, contes, cirque… vous aurez le choix !
► Le 30 juillet
Robinson 2.0
Spectacle de théâtre gestuel, clownesque et poétique
CALIENTE ! Il fait chaud. Très chaud. De plus en plus chaud. Un peu trop chaud d’ailleurs, non ?
Robinson a besoin de se rafraîchir. Il rêve. Il rêve d’aller à la mer pour la première fois de sa vie. Robinson, c’est un bon. Plein de bonnes intentions. Prendre l’avion ? Hors de question ! Alors il pense… Bingo ! Astucieux et naïf, il élabore un plan C’est pas l’homme qui va à la mer, c’est la mer qui va à l’homme .
Il décide de créer sa propre plage artificielle idyllique, exotique, et tout en plastique. Son petit coin de paradis. Pour un confort fantastique. Quel génie ! Robinson, symbole de l’humanité a modelé la nature à sa façon. Mais il pourrait perdre bien plus que la raison…
Distribution
Compagnie La Chute
Joel Gonzalia (jeu, écriture et mise en scène)
INFORMATIONS PRATIQUES
Tout public, dès 3 ans
Gratuit, sans réservation
Sans accès PMR .
Jardin de la Blancarde 20 place de la Gare de la Blancarde Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur culture45@marseille.fr
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English :
This %E9t%E9, the garden at La Blancarde train station invites %E0 you to enjoy poetic moments where theater, circus, and storytelling come together to enliven your evenings.
L’événement Côté Jardin Robinson 2.0 Marseille 4e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-13 par Ville de Marseille
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