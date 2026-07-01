Côté Jardin Robinson 2.0 Jardin de la Blancarde Marseille 4e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 4e Arrondissement

Côté Jardin Robinson 2.0

Jeudi 30 juillet 2026 de 18h à 19h15. Jardin de la Blancarde 20 place de la Gare de la Blancarde Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 18:00:00

fin : 2026-07-30 19:15:00

Date(s) :

2026-07-30

Cet été, le jardin de la gare de la Blancarde invite à des moments poétiques où théâtre, cirque et contes s’invitent dans vos soirées.

Une programmation artistique variée vous attend pour des soirées pleines de poésie, de rires et d’émotions, à vivre en plein air et en toute convivialité au jardin de la gare de la Blancarde.



Théâtre, contes, cirque… vous aurez le choix !



► Le 30 juillet

Robinson 2.0

Spectacle de théâtre gestuel, clownesque et poétique



CALIENTE ! Il fait chaud. Très chaud. De plus en plus chaud. Un peu trop chaud d’ailleurs, non ?

Robinson a besoin de se rafraîchir. Il rêve. Il rêve d’aller à la mer pour la première fois de sa vie. Robinson, c’est un bon. Plein de bonnes intentions. Prendre l’avion ? Hors de question ! Alors il pense… Bingo ! Astucieux et naïf, il élabore un plan C’est pas l’homme qui va à la mer, c’est la mer qui va à l’homme .



Il décide de créer sa propre plage artificielle idyllique, exotique, et tout en plastique. Son petit coin de paradis. Pour un confort fantastique. Quel génie ! Robinson, symbole de l’humanité a modelé la nature à sa façon. Mais il pourrait perdre bien plus que la raison…



Distribution



Compagnie La Chute

Joel Gonzalia (jeu, écriture et mise en scène)





INFORMATIONS PRATIQUES



Tout public, dès 3 ans

Gratuit, sans réservation

Sans accès PMR .

Jardin de la Blancarde 20 place de la Gare de la Blancarde Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur culture45@marseille.fr

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English :

This %E9t%E9, the garden at La Blancarde train station invites %E0 you to enjoy poetic moments where theater, circus, and storytelling come together to enliven your evenings.

L’événement Côté Jardin Robinson 2.0 Marseille 4e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-13 par Ville de Marseille