Ça me dit au kiosque Magdalena Kiosque à Musique du Parc Longchamp Marseille 4e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 4e Arrondissement

Ça me dit au kiosque Magdalena

Samedi 25 juillet 2026 de 18h à 19h. Kiosque à Musique du Parc Longchamp Boulevard du Jardin Zoologique Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 18:00:00

fin : 2026-07-25 19:00:00

Date(s) :

2026-07-25

Cet été, vivez la danse et la musique en famille au kiosque à musique du Parc Longchamp !

Rendez-vous d’été festifs et familiaux mêlant danse et musique, tous les quinze jours de l’été, au kiosque à musique du Parc Longchamp.



L’occasion idéale de découvrir des artistes talentueux et de partager des moments joyeux en plein air !



► Le 25 juillet



Magdalena

Musique latine Cumbia, Salsa et Vallenato



La puissance de nos percussions et nos voix sont inspirées par les rythmes originaires des rives du fleuve Magdalena, qui traverse la Colombie, chaque performance est une célébration de la diversité et de la force féminine. Héritières de divers horizons, nos six musiciennes viennent de la Colombie, du Chili et de la France. Ensemble, Magdalena transporte le public dans un voyage musical en Amérique Latine.



Distribution :



Bibiana Gutierrez (chant)

Mathilde Pepin-Lehalleur (percussions)

Olga Martinez (percussions et trompette)

Tatiana Ramirez (accordéon et conga)

Sylvia Santin (piano)

Flore Galais (contrebasse) .

Kiosque à Musique du Parc Longchamp Boulevard du Jardin Zoologique Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur culture45@marseille.fr

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English :

This %E9t%E9, enjoy dance and music with your family at the %E0 music pavilion in Longchamp Park!

L’événement Ça me dit au kiosque Magdalena Marseille 4e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-09 par Ville de Marseille