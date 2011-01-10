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Visite éveil Gaio, le perroquet haut en couleurs Musée des Beaux-Arts (MBA) Marseille 4e Arrondissement

Visite éveil Gaio, le perroquet haut en couleurs Musée des Beaux-Arts (MBA) Marseille 4e Arrondissement samedi 18 juillet 2026.

Lieu
Musée des Beaux-Arts (MBA)
Adresse
Aile gauche
Ville
13004 Marseille 4e Arrondissement
Département
Bouches-du-Rhône
Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Tarif

Marseille 4e Arrondissement

Visite éveil Gaio, le perroquet haut en couleurs

Samedi 18 juillet 2026.
À 10h et 11h.

Samedi 22 août 2026.
À 10h et 11h.

Samedi 26 septembre 2026.
À 10h et 11h. Musée des Beaux-Arts (MBA) Aile gauche Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18
fin : 2026-07-18

Date(s) :
2026-07-18 2026-08-22 2026-09-26

Le musée des Beaux-Arts propose une visite éveil pour les tout-petits.Enfants
L’aventure se déroule en Amazonie.
Nous suivons Gaio dans sa quête de couleurs, rythmée par une balade musicale.

• Tout-petits de 1 à 3 ans
• Durée 45 min
• Réservation obligatoire au 04 91 14 59 30/35

Pour faciliter le bon déroulement des visites éveil, il est nécessaire de se présenter en billetterie un quart d’heure avant l’heure de la visite.   .

Musée des Beaux-Arts (MBA) Aile gauche Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 14 59 30  musee-beauxarts@marseille.fr

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English :

The Musée des Beaux-Arts is offering an early-learning tour for toddlers.

L’événement Visite éveil Gaio, le perroquet haut en couleurs Marseille 4e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-26 par Ville de Marseille

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