Visite éveil Gaio, le perroquet haut en couleurs Musée des Beaux-Arts (MBA) Marseille 4e Arrondissement samedi 18 juillet 2026.

Marseille 4e Arrondissement

Visite éveil Gaio, le perroquet haut en couleurs

Samedi 18 juillet 2026.

À 10h et 11h.

Samedi 22 août 2026.

À 10h et 11h.

Samedi 26 septembre 2026.

À 10h et 11h. Musée des Beaux-Arts (MBA) Aile gauche Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18 2026-08-22 2026-09-26

Le musée des Beaux-Arts propose une visite éveil pour les tout-petits.Enfants

L’aventure se déroule en Amazonie.

Nous suivons Gaio dans sa quête de couleurs, rythmée par une balade musicale.



• Tout-petits de 1 à 3 ans

• Durée 45 min

• Réservation obligatoire au 04 91 14 59 30/35



Pour faciliter le bon déroulement des visites éveil, il est nécessaire de se présenter en billetterie un quart d’heure avant l’heure de la visite. .

Musée des Beaux-Arts (MBA) Aile gauche Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 14 59 30 musee-beauxarts@marseille.fr

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English :

The Musée des Beaux-Arts is offering an early-learning tour for toddlers.

L’événement Visite éveil Gaio, le perroquet haut en couleurs Marseille 4e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-26 par Ville de Marseille