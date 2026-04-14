Dinosaures de Provence Muséum d’Histoire Naturelle Marseille 4e Arrondissement

Marseille 4e Arrondissement

Dinosaures de Provence

Du 19/09/2026 au 19/09/2027 sauf les 1er janvier, 1er mai, 1er novembre, 11 novembre et 25 décembre.

Du mardi au dimanche de 9h à 18h



Ouvertures exceptionnelles Lundi de Pâques, Jeudi de l’Ascension, Lundi de Pentecôte. Muséum d’Histoire Naturelle Boulevard Philippon Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2027-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Rendez-vous au Muséum d’Histoire Naturelle de Marseille du 18 septembre 2026 au 9 mai 2027 afin de découvrir l’exposition Dinosaures de Provence .Enfants

Immersive, ludique, cette exposition est l’occasion d’une plongée dans le monde des dinosaures et de la Provence il y a 73 millions d’années, sur la piste de ces géants, petits et grands, du métier de paléontologue, de l’histoire des découvertes, des représentations et l’environnement aux temps passés de notre région.



Grâce de leurs riches collections, les muséums de Marseille et d’Aix-en-Provence s’associent pour proposer une exposition remarquable, sur un sujet où les découvertes scientifiques sont constantes et où l’intérêt des publics n’est plus à démontrer. La région d’Aix-en-Provence est mondialement connue pour ses gisements exceptionnels à œufs de dinosaures, mais ce ne sont pas les seuls restes que ces géants nous ont laissés. À Marseille sont conservés des fossiles de référence internationale de Philippe Matheron, père de la paléontologie provençale. Dès 1841, ce dernier est à l’origine de l’étude des premiers oeufs de dinosaures découverts au monde, mais également du Rhabdodon, petit herbivore du Crétacé décrit en 1869. Dès cette période, et jusqu’aux fouilles les plus récentes, nos connaissances sur les dinosaures de Provence ne cessent de s’accroître. Les nombreux œufs, ossements, dents et dernièrement empreintes de pas, nous permettent de mieux comprendre comment vivaient ces animaux, disparus il y a 65 millions d’années.



Exposition conçue et réalisée en partenariat avec le Muséum d’Aix-en-Provence.



À tous les fans de dinosaures, appel à participation au défi dessin Tous à vos crayons (dépôt de votre dossier avant le 21 août 2026)

+ d’infos https://musees.marseille.fr/museum-de-marseille-defi-tous-vos-crayons-pour-dinosaures-de-provence





► Afin d’être certain(e) de pouvoir bénéficier de la visite complète de toutes nos salles d’exposition, nous vous invitons à contacter le Musée avant votre visite.



► En cas d’épisodes de vents violents, le parc Longchamp peut être amené à fermer, empêchant l’accès au musée. Nous vous invitons à contacter l’accueil du musée par téléphone avant de vous déplacer afin de vérifier son ouverture effective.



► Afin de favoriser l’accès à la culture pour toutes et tous, la Ville de Marseille rend gratuit l’accès aux expositions temporaires le premier jour de leur ouverture ainsi que chaque premier dimanche du mois.



► Toutes les visites et activités autour de l’exposition sont disponibles sur le site musees.marseille.fr .

Muséum d’Histoire Naturelle Boulevard Philippon Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Visit the Marseille Natural History Museum from December 17 to March 8, 2026 to discover the Aliçe et les drôles d’oiseaux photo exhibition.

L’événement Dinosaures de Provence Marseille 4e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-25 par Ville de Marseille