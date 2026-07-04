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AGENDA · Marseille 4e Arrondissement

Visite en famille Ateliers d’artistes Musée des Beaux-Arts (MBA) Marseille 4e Arrondissement

mercredi 15 juillet 2026 · Musée des Beaux-Arts (MBA) · Marseille 4e Arrondissement

Informations pratiques

Début
mercredi 15 juillet 2026
Fin
mercredi 15 juillet 2026
Lieu
Musée des Beaux-Arts (MBA)
Adresse
Aile gauche
Ville
13004 Marseille 4e Arrondissement
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif

Marseille 4e Arrondissement

Visite en famille Ateliers d’artistes

Mercredi 15 juillet 2026.
À 10h (de 3 à 5 ans) et à 14h30 (à partir de 6 ans). Musée des Beaux-Arts (MBA) Aile gauche Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15
fin : 2026-07-15

Date(s) :
2026-07-15

Le musée des Beaux-Arts propose une visite en famille Ateliers d’artistes .Enfants
Plongez dans l’imaginaire des artistes et les coulisses de leurs créations.

• A 10h enfants de 3 à 5 ans (durée 1h)
• A 14h30 enfants à partir de 6 ans (durée 1h30)
• Réservation obligatoire au 04 91 14 59 30/35, dans la limite des places disponibles

Pour faciliter le bon déroulement des visites éveil, il est nécessaire de se présenter en billetterie un quart d’heure avant l’heure de la visite.   .

Musée des Beaux-Arts (MBA) Aile gauche Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 14 59 30  musee-beauxarts@marseille.fr

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English :

The Musée des Beaux-Arts offers a family tour: Ateliers d’artistes .

L’événement Visite en famille Ateliers d’artistes Marseille 4e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-26 par Ville de Marseille

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