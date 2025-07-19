Conte en famille De Pierre et d’Eau Muséum d’Histoire Naturelle Marseille 4e Arrondissement
mercredi 8 juillet 2026 · Muséum d'Histoire Naturelle · Marseille 4e Arrondissement
Informations pratiques
Marseille 4e Arrondissement
Conte en famille De Pierre et d’Eau
Mercredi 8 juillet 2026 à partir de 10h. Muséum d’Histoire Naturelle Boulevard Philippon Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 10:00:00
fin : 2026-07-08
Date(s) :
2026-07-08
Rendez-vous au Muséum pour un conte en famille.Enfants
Contes inspirés des îles d’Aran en Irlande, accompagnés à la harpe celtique.
Avec Rémi Garcia-Kerviel
Là, le vent fou chante entre les pierres des murets. Là, vivrait encore, sous les grandes dalles blanches, Mannanan fils de Lir, au char couvert d’écume. Là, sur des barques de pierre, seraient venus moines et guerriers cueillir l’algue pour rendre fertile le plus austère des cailloux. Là, dans l’épaisseur des murs des forts pousse l’herbe douce d’Aengus Og, et là, où l’océan brise encore et encore les falaises, nichent les noirs cormorans qui habitent aujourd’hui son temple.
Là, Rémi Garcia-Kerviel a appris la langue des schistes, des calcaires, du sel des marées dans les cratères noirs, verts, glauques, celle des phoques, des mouettes, celle des vagues. Inishmore, où il naît au conte. Inishmore où ses contes sont nés.
• Pour toutes et tous à partir de 6 ans. Les enfants doivent être accompagnés.
• Durée environ 45 min.
• Inscription obligatoire au 04 91 14 59 55. Limité à 3 personnes par inscription.
• Renseignements et demandes de réservation museum-publics@marseille.fr (merci de préciser, lors de votre demande de réservation nombre de places adultes, nombre de places enfants et leurs âges, votre numéro de téléphone et votre code postal) .
Muséum d’Histoire Naturelle Boulevard Philippon Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come to the Museum for a family storytime.
L’événement Conte en famille De Pierre et d’Eau Marseille 4e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-25 par Ville de Marseille
À voir aussi à Marseille 4e Arrondissement (Bouches-du-Rhône)
- Jeu de piste au Muséum L’Archéologie Muséum d’Histoire Naturelle Marseille 4e Arrondissement 1 juillet 2026
- Visites éveil Les sens en Provence Musée des Beaux-Arts (MBA) Marseille 4e Arrondissement 4 juillet 2026
- Visites thématiques La grande peste de 1720 Musée des Beaux-Arts (MBA) Marseille 4e Arrondissement 4 juillet 2026
- Tremplin Sport Vacances de Printemps Marseille 4e Arrondissement 6 juillet 2026
- Visite-Atelier en famille Le paysage en sons et couleurs Musée des Beaux-Arts (MBA) Marseille 4e Arrondissement 8 juillet 2026