Conte en famille De Pierre et d’Eau Muséum d’Histoire Naturelle Marseille 4e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 4e Arrondissement

Conte en famille De Pierre et d’Eau

Mercredi 8 juillet 2026 à partir de 10h. Muséum d’Histoire Naturelle Boulevard Philippon Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 10:00:00

fin : 2026-07-08

Date(s) :

2026-07-08

Rendez-vous au Muséum pour un conte en famille.Enfants

Contes inspirés des îles d’Aran en Irlande, accompagnés à la harpe celtique.

Avec Rémi Garcia-Kerviel



Là, le vent fou chante entre les pierres des murets. Là, vivrait encore, sous les grandes dalles blanches, Mannanan fils de Lir, au char couvert d’écume. Là, sur des barques de pierre, seraient venus moines et guerriers cueillir l’algue pour rendre fertile le plus austère des cailloux. Là, dans l’épaisseur des murs des forts pousse l’herbe douce d’Aengus Og, et là, où l’océan brise encore et encore les falaises, nichent les noirs cormorans qui habitent aujourd’hui son temple.



Là, Rémi Garcia-Kerviel a appris la langue des schistes, des calcaires, du sel des marées dans les cratères noirs, verts, glauques, celle des phoques, des mouettes, celle des vagues. Inishmore, où il naît au conte. Inishmore où ses contes sont nés.





• Pour toutes et tous à partir de 6 ans. Les enfants doivent être accompagnés.

• Durée environ 45 min.

• Inscription obligatoire au 04 91 14 59 55. Limité à 3 personnes par inscription.

• Renseignements et demandes de réservation museum-publics@marseille.fr (merci de préciser, lors de votre demande de réservation nombre de places adultes, nombre de places enfants et leurs âges, votre numéro de téléphone et votre code postal) .

Muséum d’Histoire Naturelle Boulevard Philippon Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Come to the Museum for a family storytime.

L’événement Conte en famille De Pierre et d’Eau Marseille 4e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-25 par Ville de Marseille