Jeu de piste au Muséum L’Archéologie Muséum d’Histoire Naturelle Marseille 4e Arrondissement

Marseille 4e Arrondissement

Jeu de piste au Muséum L’Archéologie

Mercredi 1er juillet 2026.

À 14h et 15h. Muséum d’Histoire Naturelle Boulevard Philippon Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01

fin : 2026-07-01

Date(s) :

2026-07-01

Rendez-vous au Muséum.Enfants

Tel un véritable aventurier, partez à la découverte des trésors archéologiques et paléontologiques de la grande galerie Terre d’Évolution du Muséum de Marseille !



Jeu de piste suivi d’un temps de lecture et d’échange autour d’albums jeunesse et de livres documentaires.



Avec la bibliothèques des 5 avenues et dans le cadre de la manifestation Partir en livre .



• Enfants de 6 à 10 ans Les enfants doivent être accompagnés.

• Durée environ 45 min

• Inscription obligatoire au 04 91 14 59 55 .

Muséum d’Histoire Naturelle Boulevard Philippon Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

See you at the museum.

L’événement Jeu de piste au Muséum L’Archéologie Marseille 4e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-25 par Ville de Marseille