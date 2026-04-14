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Jeu de piste au Muséum L’Archéologie Muséum d’Histoire Naturelle Marseille 4e Arrondissement

Jeu de piste au Muséum L’Archéologie Muséum d’Histoire Naturelle Marseille 4e Arrondissement mercredi 1 juillet 2026.

Lieu
Muséum d'Histoire Naturelle
Adresse
Boulevard Philippon
Ville
13004 Marseille 4e Arrondissement
Département
Bouches-du-Rhône
Début
mercredi 1 juillet 2026
Fin
mercredi 1 juillet 2026
Tarif

Marseille 4e Arrondissement

Jeu de piste au Muséum L’Archéologie

Mercredi 1er juillet 2026.
À 14h et 15h. Muséum d’Histoire Naturelle Boulevard Philippon Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01
fin : 2026-07-01

Date(s) :
2026-07-01

Rendez-vous au Muséum.Enfants
Tel un véritable aventurier, partez à la découverte des trésors archéologiques et paléontologiques de la grande galerie Terre d’Évolution du Muséum de Marseille !

Jeu de piste suivi d’un temps de lecture et d’échange autour d’albums jeunesse et de livres documentaires.

Avec la bibliothèques des 5 avenues et dans le cadre de la manifestation Partir en livre .

• Enfants de 6 à 10 ans Les enfants doivent être accompagnés.
• Durée environ 45 min
• Inscription obligatoire au 04 91 14 59 55   .

Muséum d’Histoire Naturelle Boulevard Philippon Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur  

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English :

See you at the museum.

L’événement Jeu de piste au Muséum L’Archéologie Marseille 4e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-25 par Ville de Marseille

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