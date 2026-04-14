Visite thématique L’amour au musée Musée des Beaux-Arts (MBA) Marseille 4e Arrondissement samedi 11 juillet 2026.

Marseille 4e Arrondissement

Visite thématique L’amour au musée

Samedi 11 juillet 2026 de 14h30 à 16h. Musée des Beaux-Arts (MBA) Aile gauche Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 14:30:00

fin : 2026-07-11 16:00:00

Date(s) :

2026-07-11

Le musée des Beaux-Arts propose une visite thématique.

Visite commentée thématique.



• Durée 1h30

• Sur réservation au 04 91 14 59 30/35 .

Musée des Beaux-Arts (MBA) Aile gauche Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 14 59 30 musee-beauxarts@marseille.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Musée des Beaux-Arts offers a themed tour.

L’événement Visite thématique L’amour au musée Marseille 4e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-26 par Ville de Marseille