Visites éveil Les sens en Provence Musée des Beaux-Arts (MBA) Marseille 4e Arrondissement

Samedi 31 janvier 2026.
À 10h et à 11h.
Samedi 21 février 2026.
À 10h et à 11h. Musée des Beaux-Arts (MBA) Aile gauche Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Le musée des Beaux-Arts propose une visite éveil pour les tout-petits.Enfants
Venez découvrir la Provence grâce au tableau d’Émile Loubon. Éveil des sens garanti pour les tout-petits.
• Tout-petits de 0 à 3 ans
• Durée 45 min
• Réservation obligatoire au 04 91 14 59 30/35, dans la limite des places disponibles
• Pour faciliter le bon déroulement des visites éveil, il est nécessaire de se présenter en billetterie un quart d’heure avant l’heure de la visite. .
Musée des Beaux-Arts (MBA) Aile gauche Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 14 59 30 musee-beauxarts@marseille.fr
English :
The Musée des Beaux-Arts is offering an early-learning tour for toddlers.
