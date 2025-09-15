La légende Monte-Cristo, le musical Le Dôme Marseille 4e Arrondissement

Vendredi 17 avril 2026 à partir de 20h. Le Dôme 48 avenue de Saint­-Just Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 25 – 25 – 85 EUR

Début : 2026-04-17 20:00:00

fin : 2026-04-17

2026-04-17

La Légende de Monte-Cristo, le Musical est une adaptation en comédie musicale du chef-d’œuvre d’Alexandre Dumas et sera l’évènement de l’année 2026.

1815, Edmond Dantès, jeune capitaine, est injustement emprisonné au soir de ses fiançailles avec la belle Mercédès. Victime d’une machination, il est emprisonné au château d’If, sur une île au large de Marseille. Après quatorze années de captivité, il parvient à s’échapper et grâce au trésor situé sur l’île de Monte-Cristo, il entame une nouvelle vie sous le nom du Comte de Monte-Cristo. Devenu riche et puissant, Dantès est bien déterminé à assouvir sa vengeance en faisant payer ceux qui l’ont envoyé en prison…



Avec GJON’S TEARS dans le rôle de DANTES et PHILIPPINE LAVREY dans celui de MERCEDES, ce spectacle, mis en scène par SERGE POSTIGO fera vibrer les spectateurs au travers de chansons, chorégraphies et décors fabuleux.



À partir de JANVIER 2026 au DOME DE PARIS et en tournée dans toute la France ainsi qu’en Suisse et en Belgique.



Mise en scène Serge Postigo .

Le Dôme 48 avenue de Saint­-Just Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

La Légende de Monte-Cristo, le Musical is a musical comedy adaptation of Alexandre Dumas? masterpiece, and will be the event of the year 2026.

German :

La Légende de Monte-Cristo, le Musical ist eine Musicaladaption des Meisterwerks von Alexandre Dumas und wird das Ereignis des Jahres 2026 sein.

Italiano :

La Légende de Monte-Cristo, le Musical è un adattamento in commedia musicale del capolavoro di Alexandre Dumas e sarà l’evento dell’anno 2026.

Espanol :

La Légende de Monte-Cristo, le Musical es una adaptación en clave de comedia musical de la obra maestra de Alejandro Dumas y será el acontecimiento del año 2026.

