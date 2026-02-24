Léa Malvina Noygues la Cabra Archipel 49 La Maison du Chant, des Musiques et des Contes Marseille 4e Arrondissement

Léa Malvina Noygues la Cabra

Vendredi 17 avril 2026 à partir de 20h30. Archipel 49 La Maison du Chant, des Musiques et des Contes 49 rue Chape Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : 2026-04-17 20:30:00

Léa Malvina Noygues Voix, Mise en scène, Ecriture



La Cabra, c’est un embarquement immédiat pour une croisière chantée autour de la Méditerranée.

La Cabra, c’est un embarquement immédiat pour une croisière chantée autour de la Méditerranée.



A bord, des femmes qui chantent. A chaque escale, des passagers embarqués dans des histoires drôles et quotidiennes qui disent beaucoup de l’amour et de nos sociétés.

Ce tour de chant effronté, tendre satire des sentiments amoureux, est un hommage sincère et

irrévérencieux au matrimoine musical méditerranéen. Les chants traditionnels y rencontrent nos

préoccupations contemporaines, le raï et le flamenco s’y mêlent à la gouaille de la cagole et à l’argot

métissé de nos héritages linguistiques.

Ode à l’oralité et à la modernité de ces chants de femmes oubliés, fruit d’un long collectage et travail de traduction, le spectacle de la Cabra nous embarque avec humour dans un voyage musical chamboulant l’espace-temps. Les quatre points cardinaux de sa boussole la Méditerranée, l’amour, les femmes et l’oralité.



Léa a grandi à Marseille. Diplômée d’un Master de philosophie à Paris X et de Peinture à L’ENSAV Lacambre à Bruxelles.

Léa veut alors se rapprocher de son appartenance méditerranéenne elle commence son apprentissage de la technique vocale auprès du maître oudiste Wessam Alazawy au centre Culturel Arabe à Bruxelles, qui lui transmet des chants du Levant.

Depuis 2017, elle travaille avec la Cie Luc Amoros en tant qu’artiste en scène avec sa voix et sa peinture dans le spectacle de rue La tortue de Gauguin et actuellement Vite un selfie!.

En 2018, dans RéBUS avec Judith Bouchier-Végis, directrice artistique de la Cie FILALO ! (théâtre musical) qui la forme au jeu dans un rapport étroit au public.

Elle suit les enseignements en Cante Flamenco, de Jesus de la Manuela, Justo Eleria, La Yeya, et Cristo Cortés, à La Méson, à Marseille. Aujourd’hui, c’est avec Dorsaf Hamdani, en chant oriental qu’elle affine sa technique vocale, à l’IIMM. .

contact@lesvoiesduchant.org

English :

Léa Malvina Noygues ? Voice, Direction, Writing



La Cabra is the perfect way to embark on a singing cruise around the Mediterranean.

