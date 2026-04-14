Visite-Atelier en famille Le paysage en sons et couleurs Musée des Beaux-Arts (MBA) Marseille 4e Arrondissement mercredi 8 juillet 2026.

Marseille 4e Arrondissement

Visite-Atelier en famille Le paysage en sons et couleurs

Mercredi 8 juillet 2026 de 10h à 11h.

Mercredi 19 août 2026 de 10h à 11h. Musée des Beaux-Arts (MBA) Aile gauche Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 10:00:00

fin : 2026-08-19 11:00:00

Date(s) :

2026-07-08 2026-08-19

Le musée des Beaux-Arts propose une visite en famille Le paysage en sons et couleurs .Enfants

Expérience sensorielle, mêlant exploration sonore et visuelle. À travers des manipulations d’outils découvrez comment les sons de la nature se mêlent aux couleurs pour créer des paysages vivants.



Animation autour de l’œuvre Vue prise sur le chemin de la Maladetta d’Alexis Daligé de Fontenay.



• Enfants de 3 à 5 ans

• Durée 1h

• Réservation obligatoire au 04 91 14 59 30/35, dans la limite des places disponibles



Pour faciliter le bon déroulement des contes et des visites en famille, il est nécessaire de se présenter en billetterie un quart d’heure avant l’heure de la visite. .

Musée des Beaux-Arts (MBA) Aile gauche Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 14 59 30 musee-beauxarts@marseille.fr

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English :

The Musée des Beaux-Arts offers a family visit: Landscape in sound and color .

L’événement Visite-Atelier en famille Le paysage en sons et couleurs Marseille 4e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-26 par Ville de Marseille