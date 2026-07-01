Énigmes au Parc Longchamp Muséum d’Histoire Naturelle Marseille 4e Arrondissement
mercredi 8 juillet 2026 · Muséum d'Histoire Naturelle · Marseille 4e Arrondissement
Informations pratiques
Marseille 4e Arrondissement
Énigmes au Parc Longchamp
Du 08/07 au 30/08/2026 fermé le lundi.
Du 8 juillet au 30 août, du mardi au dimanche entre 9h30 et 17h. Muséum d’Histoire Naturelle Boulevard Philippon Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-07-08
Retrouvez le petit trésor enterré dans le parc.Enfants
Entre amis, en duo ou en famille, résolvez une série d’énigmes à la découverte du Parc Longchamp et de son Palais. Grâce aux indices laissés par le descendant de l’architecte du palais Henry Espérandieu, retrouvez le petit trésor enterré dans le parc.
• Public individuel à partir de 7 ans (si accompagné d’un adulte).
• Animation extérieure en autonomie
• Durée 30-45 min
• Inscription obligatoire sur place le matin avant 12h ou l’après-midi avant 17h. .
Muséum d’Histoire Naturelle Boulevard Philippon Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
Find the treasure buried in the park.
L’événement Énigmes au Parc Longchamp Marseille 4e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-30 par Ville de Marseille
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