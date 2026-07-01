Énigmes au Parc Longchamp Muséum d’Histoire Naturelle Marseille 4e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 4e Arrondissement

Énigmes au Parc Longchamp

Du 08/07 au 30/08/2026 fermé le lundi.

Du 8 juillet au 30 août, du mardi au dimanche entre 9h30 et 17h. Muséum d’Histoire Naturelle Boulevard Philippon Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-07-08

Retrouvez le petit trésor enterré dans le parc.Enfants

Entre amis, en duo ou en famille, résolvez une série d’énigmes à la découverte du Parc Longchamp et de son Palais. Grâce aux indices laissés par le descendant de l’architecte du palais Henry Espérandieu, retrouvez le petit trésor enterré dans le parc.



• Public individuel à partir de 7 ans (si accompagné d’un adulte).

• Animation extérieure en autonomie

• Durée 30-45 min

• Inscription obligatoire sur place le matin avant 12h ou l’après-midi avant 17h. .

Muséum d’Histoire Naturelle Boulevard Philippon Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Find the treasure buried in the park.

L’événement Énigmes au Parc Longchamp Marseille 4e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-30 par Ville de Marseille