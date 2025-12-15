Visites éveil Promenons-nous dans les bois Musée des Beaux-Arts (MBA) Marseille 4e Arrondissement

Visites éveil Promenons-nous dans les bois

Samedi 20 décembre 2025.

À 10h et à 11h.

Samedi 28 février 2026.

À 10h et à 11h.

Samedi 28 mars 2026.

À 10h et à 11h. Musée des Beaux-Arts (MBA) Aile gauche Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2025-12-20 2026-02-28 2026-03-28

Le musée des Beaux-Arts propose une visite éveil pour les tout-petits.Enfants

Venez découvrir l’histoire cachée derrière l’œuvre d’Alexis Daligé de Fontenay.

Éveil des sens garanti pour les tout-petits.



• Enfants de 1 à 3 ans

• Durée 45 min

• Pour faciliter le bon déroulement des visites éveil, il est nécessaire de se présenter en billetterie un quart d’heure avant l’heure de la visite.

• Réservation obligatoire au 04 91 14 59 30/35, dans la limite des places disponibles .

Musée des Beaux-Arts (MBA) Aile gauche Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 14 59 30 musee-beauxarts@marseille.fr

English :

The Musée des Beaux-Arts is offering an early-learning tour for toddlers.

