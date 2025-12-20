Visite animée en famille Les petits secrets du Palais Musée des Beaux-Arts (MBA) Marseille 4e Arrondissement mercredi 8 juillet 2026.

Marseille 4e Arrondissement

Visite animée en famille Les petits secrets du Palais

Mercredi 8 juillet 2026 de 10h à 11h30.

Mercredi 15 juillet 2026 de 10h à 11h30.

Mercredi 22 juillet 2026 de 10h à 11h30. Musée des Beaux-Arts (MBA) Aile gauche Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 10:00:00

fin : 2026-07-08 11:30:00

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22

Le musée des Beaux-Arts propose une visite en famille Les petits secrets du Palais .Enfants

Invitation à découvrir le Palais Longchamp et ses symboles cachés.



Visite itinérante, à l’extérieur du musée, accompagnée d’une médiatrice.



• Enfant 6 ans et plus

• Durée 1h30

• Réservation obligatoire au 04 91 14 59 30/35, dans la limite des places disponibles



Pour faciliter le bon déroulement des contes et des visites en famille, il est nécessaire de se présenter en billetterie un quart d’heure avant l’heure de la visite. .

Musée des Beaux-Arts (MBA) Aile gauche Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 14 59 30 musee-beauxarts@marseille.fr

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English :

The Museum of Fine Arts is offering a family tour called The Little Secrets of the Palace.

L’événement Visite animée en famille Les petits secrets du Palais Marseille 4e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-26 par Ville de Marseille