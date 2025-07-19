Visite-Atelier en famille Les explorateurs à l’œuvre Musée des Beaux-Arts (MBA) Marseille 4e Arrondissement
mercredi 8 juillet 2026 · Musée des Beaux-Arts (MBA) · Marseille 4e Arrondissement
Informations pratiques
Marseille 4e Arrondissement
Visite-Atelier en famille Les explorateurs à l’œuvre
Mercredi 8 juillet 2026 de 14h30 à 16h.
Mercredi 19 août 2026 de 14h30 à 16h. Musée des Beaux-Arts (MBA) Aile gauche Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 14:30:00
fin : 2026-07-08 16:00:00
Date(s) :
2026-07-08 2026-08-19
Le musée des Beaux-Arts propose une visite en famille Les explorateurs à l’œuvre .Enfants
Visite découverte du musée ponctuée de quelques activités autour des œuvres des collections permanentes.
• Enfants dès 6 ans
• Durée 1h30
• Réservation obligatoire au 04 91 14 59 30/35, dans la limite des places disponibles
Pour faciliter le bon déroulement des contes et des visites en famille, il est nécessaire de se présenter en billetterie un quart d’heure avant l’heure de la visite. .
Musée des Beaux-Arts (MBA) Aile gauche Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 14 59 30 musee-beauxarts@marseille.fr
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English :
The Musée des Beaux-Arts offers a family visit: Explorers at work .
L’événement Visite-Atelier en famille Les explorateurs à l’œuvre Marseille 4e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-26 par Ville de Marseille
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