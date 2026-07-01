La fabrique de Dame Nature Spécial Été Muséum d’Histoire Naturelle Marseille 4e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 4e Arrondissement

La fabrique de Dame Nature Spécial Été

Mardi 21 juillet 2026.

À 10h30 et 16h30.

Jeudi 23 juillet 2026.

À 10h30 et 16h30.

Mardi 18 août 2026.

À 10h30 et 16h30.

Jeudi 20 août 2026.

À 10h30 et 16h30.

Mardi 25 août 2026.

À 10h30 et 16h30.

Jeudi 27 août 2026.

À 10h30 et 16h30. Muséum d’Histoire Naturelle Boulevard Philippon Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-21 2026-07-23 2026-08-18 2026-08-20 2026-08-25 2026-08-27

Atelier au Muséum d’Histoire Naturelle de Marseille (MHNM).Familles

Soleil, fleurs, nectars, insectes… Dame Nature invite les tout petits à recréer leur mini-parc Longchamp autour d’une activité manuelle créative sur la nature en été.



Gratuit dans le cadre de l’Été Marseillais.



• Enfants de 3 à 6 ans (avec un seul accompagnateur obligatoire)

• Durée 30 min

• Inscription obligatoire au 04 91 14 59 55

• Pour faciliter le bon déroulement de l’atelier, il est nécessaire de se présenter en billetterie un quart d’heure avant l’heure de la séance. .

Muséum d’Histoire Naturelle Boulevard Philippon Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Workshop at the Marseille Natural History Museum (MHNM).

L’événement La fabrique de Dame Nature Spécial Été Marseille 4e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-30 par Ville de Marseille