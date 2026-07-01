Sortie d’observation nocturne Papillons de nuit (Marseille) Muséum d’Histoire Naturelle Marseille 4e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 4e Arrondissement

Sortie d’observation nocturne Papillons de nuit (Marseille)

Vendredi 17 juillet 2026.

De 21h à minuit.

Vendredi 14 août 2026.

De 21h à minuit.

Jeudi 3 septembre 2026.

De 21h à minuit. Muséum d’Histoire Naturelle Boulevard Philippon Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17 2026-08-14 2026-09-03

Les sorties nature du Muséum c’est l’occasion de découvrir et apprendre à identifier la flore et la petite faune de notre département. C’est gratuit sur pré- inscription par mail.

Dans le cadre de son ABC nocturne, la Ville de Marseille* vous convie à participer à une sortie de découverte et d’observation des papillons de nuit (hétérocères) au Parc Urbain des Papillons PUP (Marseille 14e).



Ces balades nocturnes animées par le Conservatoire d’Espace Naturel PACA et Le PUP sont destinées à améliorer les connaissances concernant ces insectes, souvent méconnues, et à dresser un inventaire des espèces présentes sur la commune.



*Ville de Marseille Division Biodiversité (Direction Transition Écologique et Mobilité) et Muséum d’histoire Naturelle (Direction de la Culture) de la Ville de Marseille.



• Sortie gratuite

• Pour le public individuel adultes et jeunes à partir de 10 ans (sous la surveillance de leurs parents dans l’enceinte du parc)

• Pré-inscription obligatoire (limitée à 3 personnes par inscription) museum-publics@marseille.fr (merci de préciser, lors de votre demande de réservation la date choisie, nombre de places adultes, nombre de places enfants et leurs âges, votre numéro de téléphone et votre code postal)

• Transport sur le lieu de rendez-vous à la charge des participants.



Ouvertes à toutes et à tous et organisées avec des partenaires naturalistes, ces sorties se déroulent sur les espaces naturels de Marseille et des Bouches-du-Rhône afin d’apprendre à reconnaître la flore et la petite faune de notre département et d’en apprécier la diversité. .

Muséum d’Histoire Naturelle Boulevard Philippon Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

The Museum’s nature outings: an opportunity to discover and learn to identify the flora and fauna of our department. Free with pre-registration by e-mail.

L’événement Sortie d’observation nocturne Papillons de nuit (Marseille) Marseille 4e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-30 par Ville de Marseille