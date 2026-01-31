Visite animée en famille Nature peinture ! Musée des Beaux-Arts (MBA) Marseille 4e Arrondissement
Visite animée en famille Nature peinture ! Musée des Beaux-Arts (MBA) Marseille 4e Arrondissement mercredi 22 juillet 2026.
Marseille 4e Arrondissement
Visite animée en famille Nature peinture !
Mercredi 22 juillet 2026.
À 10h (de 3 à 5 ans) et à 14h30 (à partir de 6 ans).
Mercredi 12 août 2026.
À 10h (de 3 à 5 ans) et à 14h30 (à partir de 6 ans). Musée des Beaux-Arts (MBA) Aile gauche Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22
fin : 2026-07-22
Date(s) :
2026-07-22 2026-08-12
Le musée des Beaux-Arts propose une visite en famille Nature peinture ! .Enfants
On appelle nature morte des tableaux représentant des ensembles d’objets. Les peintres nous invitent à découvrir un monde silencieux où règne la beauté des fleurs, des fruits et des objets.
• À 10h enfants de 3 à 5 ans durée 1h
• À 14h30 enfants à partir de 6 ans durée 1h30
• Réservation obligatoire au 04 91 14 59 30/35, dans la limite des places disponibles
Pour faciliter le bon déroulement des contes et des visites en famille, il est nécessaire de se présenter en billetterie un quart d’heure avant l’heure de la visite. .
Musée des Beaux-Arts (MBA) Aile gauche Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 14 59 30 musee-beauxarts@marseille.fr
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English :
The Musée des Beaux-Arts offers a family tour: Nature peinture!
L’événement Visite animée en famille Nature peinture ! Marseille 4e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-26 par Ville de Marseille
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