Ça me dit au kiosque Si le miroir pouvait parler, penses-tu qu’il m’accepterait ? Kiosque à Musique du Parc Longchamp Marseille 4e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 4e Arrondissement

Ça me dit au kiosque Si le miroir pouvait parler, penses-tu qu’il m’accepterait ?

Samedi 8 août 2026 de 18h à 19h. Kiosque à Musique du Parc Longchamp Boulevard du Jardin Zoologique Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 18:00:00

fin : 2026-08-08 19:00:00

Date(s) :

2026-08-08

Cet été, vivez la danse et la musique en famille au kiosque à musique du Parc Longchamp !

Rendez-vous d’été festifs et familiaux mêlant danse et musique, tous les quinze jours de l’été, au kiosque à musique du Parc Longchamp.



L’occasion idéale de découvrir des artistes talentueux et de partager des moments joyeux en plein air !



► Le 8 août



Pièce chorégraphique



Née d’une question bouleversante formulée par une adolescente lors d’ateliers de sensibilisation au harcèlement, cette création chorégraphique propose une exploration sensible, poétique et incarnée de ce phénomène complexe, souvent invisible.



La pièce se déploie sous la forme d’un duo où les corps endossent tour à tour les quatre figures du harcèlement la personne harceleuse, la personne harcelée, l’observateur passif et l’observateur actif.



Par un jeu de glissements et de transformations, les rôles se brouillent et révèlent la porosité des positions. L’écriture chorégraphique, à la fois physique et expressive, engage les interprètes dans une traversée intense, proche de l’épuisement.

Répétition, tension, confrontation, repli mais aussi élans de solidarité composent une partition corporelle où s’expriment ce que les mots peinent à dire la violence silencieuse, mais aussi la possibilité d’une bascule, d’un soutien, d’une résilience. Peu à peu, l’espace scénique devient un lieu de transformation un territoire où se rejouent les rapports à soi et aux autres. La danse s’y fait miroir — tantôt déformant, tantôt révélateur — invitant chacun à se reconnaître, à questionner ses postures, et à envisager d’autres possibles. Cette création vise à encourager la parole, développer l’écoute et renforcer la prévention, en s’appuyant sur la puissance expressive du corps. Une œuvre engagée et nécessaire, qui fait de la scène un espace de prise de conscience et de dialogue.



Distribution



Compagnie Essevesse

Par Fabio Dolce et Greta Sandon .

Kiosque à Musique du Parc Longchamp Boulevard du Jardin Zoologique Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur culture45@marseille.fr

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English :

This %E9t%E9, enjoy dance and music with your family at the %E0 music pavilion in Longchamp Park!

L’événement Ça me dit au kiosque Si le miroir pouvait parler, penses-tu qu’il m’accepterait ? Marseille 4e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-09 par Ville de Marseille