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Des trampolines pour sauter tout l’été au bassin de la Villette

Des trampolines pour sauter tout l’été au bassin de la Villette

Des trampolines pour sauter tout l’été au bassin de la Villette samedi 4 juillet 2026.

Département
Paris
Début
samedi 4 juillet 2026
Fin
dimanche 30 août 2026

Venez vous amuser avec vos enfants avec la mise à disposition de trampolines pour les jeunes de 4 à 12 ans.

Les trampolines s’adressent aux jeunes de 4 à 12 ans.
Du samedi 04 juillet 2026 au dimanche 30 août 2026 :
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche
de 13h00 à 19h00
gratuit Public enfants et jeunes. A partir de 4 ans. Jusqu’à 12 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-04T16:00:00+02:00
fin : 2026-08-30T22:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-04T13:00:00+02:00_2026-07-04T19:00:00+02:00;2026-07-05T13:00:00+02:00_2026-07-05T19:00:00+02:00;2026-07-06T13:00:00+02:00_2026-07-06T19:00:00+02:00;2026-07-07T13:00:00+02:00_2026-07-07T19:00:00+02:00;2026-07-08T13:00:00+02:00_2026-07-08T19:00:00+02:00;2026-07-09T13:00:00+02:00_2026-07-09T19:00:00+02:00;2026-07-10T13:00:00+02:00_2026-07-10T19:00:00+02:00;2026-07-11T13:00:00+02:00_2026-07-11T19:00:00+02:00;2026-07-12T13:00:00+02:00_2026-07-12T19:00:00+02:00;2026-07-13T13:00:00+02:00_2026-07-13T19:00:00+02:00;2026-07-14T13:00:00+02:00_2026-07-14T19:00:00+02:00;2026-07-15T13:00:00+02:00_2026-07-15T19:00:00+02:00;2026-07-16T13:00:00+02:00_2026-07-16T19:00:00+02:00;2026-07-17T13:00:00+02:00_2026-07-17T19:00:00+02:00;2026-07-18T13:00:00+02:00_2026-07-18T19:00:00+02:00;2026-07-19T13:00:00+02:00_2026-07-19T19:00:00+02:00;2026-07-20T13:00:00+02:00_2026-07-20T19:00:00+02:00;2026-07-21T13:00:00+02:00_2026-07-21T19:00:00+02:00;2026-07-22T13:00:00+02:00_2026-07-22T19:00:00+02:00;2026-07-23T13:00:00+02:00_2026-07-23T19:00:00+02:00;2026-07-24T13:00:00+02:00_2026-07-24T19:00:00+02:00;2026-07-25T13:00:00+02:00_2026-07-25T19:00:00+02:00;2026-07-26T13:00:00+02:00_2026-07-26T19:00:00+02:00;2026-07-27T13:00:00+02:00_2026-07-27T19:00:00+02:00;2026-07-28T13:00:00+02:00_2026-07-28T19:00:00+02:00;2026-07-29T13:00:00+02:00_2026-07-29T19:00:00+02:00;2026-07-30T13:00:00+02:00_2026-07-30T19:00:00+02:00;2026-07-31T13:00:00+02:00_2026-07-31T19:00:00+02:00;2026-08-01T13:00:00+02:00_2026-08-01T19:00:00+02:00;2026-08-02T13:00:00+02:00_2026-08-02T19:00:00+02:00;2026-08-03T13:00:00+02:00_2026-08-03T19:00:00+02:00;2026-08-04T13:00:00+02:00_2026-08-04T19:00:00+02:00;2026-08-05T13:00:00+02:00_2026-08-05T19:00:00+02:00;2026-08-06T13:00:00+02:00_2026-08-06T19:00:00+02:00;2026-08-07T13:00:00+02:00_2026-08-07T19:00:00+02:00;2026-08-08T13:00:00+02:00_2026-08-08T19:00:00+02:00;2026-08-09T13:00:00+02:00_2026-08-09T19:00:00+02:00;2026-08-10T13:00:00+02:00_2026-08-10T19:00:00+02:00;2026-08-11T13:00:00+02:00_2026-08-11T19:00:00+02:00;2026-08-12T13:00:00+02:00_2026-08-12T19:00:00+02:00;2026-08-13T13:00:00+02:00_2026-08-13T19:00:00+02:00;2026-08-14T13:00:00+02:00_2026-08-14T19:00:00+02:00;2026-08-15T13:00:00+02:00_2026-08-15T19:00:00+02:00;2026-08-16T13:00:00+02:00_2026-08-16T19:00:00+02:00;2026-08-17T13:00:00+02:00_2026-08-17T19:00:00+02:00;2026-08-18T13:00:00+02:00_2026-08-18T19:00:00+02:00;2026-08-19T13:00:00+02:00_2026-08-19T19:00:00+02:00;2026-08-20T13:00:00+02:00_2026-08-20T19:00:00+02:00;2026-08-21T13:00:00+02:00_2026-08-21T19:00:00+02:00;2026-08-22T13:00:00+02:00_2026-08-22T19:00:00+02:00;2026-08-23T13:00:00+02:00_2026-08-23T19:00:00+02:00;2026-08-24T13:00:00+02:00_2026-08-24T19:00:00+02:00;2026-08-25T13:00:00+02:00_2026-08-25T19:00:00+02:00;2026-08-26T13:00:00+02:00_2026-08-26T19:00:00+02:00;2026-08-27T13:00:00+02:00_2026-08-27T19:00:00+02:00;2026-08-28T13:00:00+02:00_2026-08-28T19:00:00+02:00;2026-08-29T13:00:00+02:00_2026-08-29T19:00:00+02:00;2026-08-30T13:00:00+02:00_2026-08-30T19:00:00+02:00

 


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