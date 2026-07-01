Des trésors mérovingiens sous nos pas Site 1 Site de la Couronne Molles
mercredi 15 juillet 2026 · Site 1 Site de la Couronne · Molles
Informations pratiques
Molles
Des trésors mérovingiens sous nos pas
Site 1 Site de la Couronne Accès depuis le monument Jean Zay route des Malavaux Molles Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 09:00:00
fin : 2026-07-22 12:30:00
Date(s) :
2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29
A seulement 6 kilomètres de Vichy, visitez deux sites archéologiques exceptionnellement ouverts sur 3 dates en juillet 2026 !
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Site 1 Site de la Couronne Accès depuis le monument Jean Zay route des Malavaux Molles 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 59 37 89 contact@vichydestinations.fr
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English :
Just 6 kilometers from Vichy, visit two archaeological sites that will be open to the public on three dates in July 2026!
L’événement Des trésors mérovingiens sous nos pas Molles a été mis à jour le 2026-07-05 par Vichy Destinations