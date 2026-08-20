Des vinyles, ça vous dit ?, Médiathèque municipale, Hennebont

Informations pratiques

Des vinyles, ça vous dit ? 2 et 3 octobre Médiathèque municipale Morbihan

Emprunt réservé aux adhérents de la médiathèque d’Hennebont, à partir de 14 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T15:00:00+02:00 – 2026-10-02T18:30:00+02:00

Fin : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

Seulement de septembre décembre, vous aurez l’occasion d’emprunter des vinyles ainsi qu’une platine.

Des animations sont aussi prévues ! Avec l’aide de la Médiathèque Départementale du Morbihan.

Médiathèque municipale 15 RUE GABRIEL PERI 56700 Hennebont Hennebont 56700 Morbihan Bretagne 0297365302 http://www.culture-hennebont.bzh [{« type »: « phone », « value »: « 02 97 36 53 02 »}]

Biblis en folie 2026

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