Des voiles et des pierres, Office de tourisme de l’Ile-aux-Moines, Le Lério

Des voiles et des pierres 26 et 27 juin Office de tourisme de l’Ile-aux-Moines Morbihan

Inscription par mail, prestation gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-26T14:00:00+02:00 – 2026-06-26T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-27T10:00:00+02:00 – 2026-06-27T12:30:00+02:00

Découverte du patrimoine îlois :

maritime

bâti

site mégalithique

Office de tourisme de l’Ile-aux-Moines rue Bénoni praud Le Lério 56780 Morbihan Bretagne [{« type »: « email », « value »: « a.desmarest@mairie-ileauxmoines.fr »}]

Parcours pédestre du patrimoine ilois sinago mégalithes

Mairie Ile-aux-Moines