Des voiles et des pierres, Office de tourisme de l’Ile-aux-Moines, Le Lério
Des voiles et des pierres, Office de tourisme de l’Ile-aux-Moines, Le Lério vendredi 26 juin 2026.
Des voiles et des pierres 26 et 27 juin Office de tourisme de l’Ile-aux-Moines Morbihan
Inscription par mail, prestation gratuite
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-26T14:00:00+02:00 – 2026-06-26T16:00:00+02:00
Fin : 2026-06-27T10:00:00+02:00 – 2026-06-27T12:30:00+02:00
Découverte du patrimoine îlois :
- maritime
- bâti
- site mégalithique
Office de tourisme de l’Ile-aux-Moines rue Bénoni praud Le Lério 56780 Morbihan Bretagne [{« type »: « email », « value »: « a.desmarest@mairie-ileauxmoines.fr »}]
Parcours pédestre du patrimoine ilois sinago mégalithes
Mairie Ile-aux-Moines