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Des voiles et des pierres, Office de tourisme de l’Ile-aux-Moines, Le Lério

Des voiles et des pierres, Office de tourisme de l’Ile-aux-Moines, Le Lério

Des voiles et des pierres, Office de tourisme de l’Ile-aux-Moines, Le Lério vendredi 26 juin 2026.

Lieu : Office de tourisme de l'Ile-aux-Moines

Adresse : rue Bénoni praud

Ville : 56780 Le Lério

Département : Morbihan

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Tarif : Inscription par mail, prestation gratuite

Des voiles et des pierres 26 et 27 juin Office de tourisme de l’Ile-aux-Moines Morbihan

Inscription par mail, prestation gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-26T14:00:00+02:00 – 2026-06-26T16:00:00+02:00
Fin : 2026-06-27T10:00:00+02:00 – 2026-06-27T12:30:00+02:00

Découverte du patrimoine îlois :

  • maritime
  • bâti
  • site mégalithique

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Parcours pédestre du patrimoine ilois sinago mégalithes

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