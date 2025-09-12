Descendantes de combattantes Espace Jean Vilar Revin

samedi 7 mars 2026.

Descendantes de combattantes

Espace Jean Vilar 1 place Jean Jaurès Revin Ardennes

Tarif : 17 – 17 – 17 EUR

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

2026-03-07

Sortir de l’oubli un morceau de notre passé et le faire exister. Éveiller, éduquer, donner d’autres repères de l’Histoire, enrichir notre culture. Faire état, mettre à plat, découvrir en nous, en moi les conséquences et traumatismes plus ou moins étouffés de l’esclavage et du colonialisme pour mieux comprendre le monde d’aujourd’hui et la nécessité d’un nouveau souffle commun et universel qui soit intelligent, tolérant, apaisé et conscient où la couleur de peau et le genre ne réduiraient plus aucuns champs des possibles ni aucune ambition. En finir avec des mécanismes de réflexion et d’expression désuets, discriminants qui condamnent par deux fois la Femme Noire puisqu’elle est femme et noire. Parler de la Femme. La mettre à l’honneur. Parler de la Femme Noire. La mettre en lumière. Bon à savoir Durée 1h A partir de 5 ans

Espace Jean Vilar 1 place Jean Jaurès Revin 08500 Ardennes Grand Est +33 3 24 41 55 71 contact@ville-revin.fr

English :

To bring a piece of our past out of oblivion and into existence. To awaken, to educate, to give other reference points in history, to enrich our culture. To bring to light, to put on the table, to discover in ourselves, in myself, the consequences and traumas of slavery and colonialism, more or less suppressed, in order to better understand today’s world and the need for a new common and universal breath that is intelligent, tolerant, appeased and conscious, where skin color and gender no longer reduce any field of possibility or ambition. To put an end to outdated, discriminatory mechanisms of thought and expression that twice condemn the Black Woman because she is a woman and black. Talk about women. Putting her in the spotlight. Talk about Black women. Bring her to light. Good to know Duration 1h From 5 years

German :

Ein Stück unserer Vergangenheit aus der Vergessenheit holen und zum Leben erwecken. Aufklären, erziehen, andere Anhaltspunkte für die Geschichte geben, unsere Kultur bereichern. Die mehr oder weniger unterdrückten Folgen und Traumata der Sklaverei und des Kolonialismus in uns und in mir aufdecken, um die Welt von heute und die Notwendigkeit eines neuen gemeinsamen und universellen Atems besser zu verstehen, der intelligent, tolerant, friedlich und bewusst ist und in dem Hautfarbe und Geschlecht kein Feld der Möglichkeiten und keine Ambitionen mehr einschränken. Schluss mit veralteten, diskriminierenden Denk- und Ausdrucksmechanismen, die die Schwarze Frau zweimal verurteilen, weil sie eine Frau und schwarz ist. Über die Frau sprechen. Sie in den Vordergrund stellen. Über die Schwarze Frau sprechen. Sie ins Rampenlicht stellen. Gut zu wissen Dauer 1 Std. Ab 5 Jahren

Italiano :

Portare un pezzo del nostro passato fuori dall’oblio e alla luce del sole. Per risvegliare, educare, dare altri punti di riferimento nella storia, arricchire la nostra cultura. Abbiamo bisogno di fare il punto sul nostro passato, di esaminarlo, di scoprire in noi stessi e in me le conseguenze e i traumi della schiavitù e del colonialismo, più o meno soppressi, per comprendere meglio il mondo di oggi e la necessità di un nuovo respiro comune e universale che sia intelligente, tollerante, pacifico e consapevole, dove il colore della pelle e il genere non limitino più alcun campo di possibilità o di ambizione. Dobbiamo porre fine a meccanismi di pensiero ed espressione obsoleti e discriminatori che condannano doppiamente le donne nere, perché sono donne e nere. Parlare di donne. Metterle sotto i riflettori. Parlare di donne nere. Mettere i riflettori su di loro. Buono a sapersi: Durata 1 ora Da 5 anni

Espanol :

Sacar del olvido y a la luz del día una parte de nuestro pasado. Para despertar, para educar, para dar otros puntos de referencia en la historia, para enriquecer nuestra cultura. Necesitamos hacer balance de nuestro pasado, examinarlo, descubrir dentro de nosotros y dentro de mí las consecuencias y los traumas de la esclavitud y el colonialismo, más o menos reprimidos, para comprender mejor el mundo de hoy y la necesidad de un nuevo soplo de aire común y universal, inteligente, tolerante, pacífico y consciente, donde el color de la piel y el sexo ya no restrinjan ningún campo de posibilidad o ambición. Hay que acabar con mecanismos de pensamiento y expresión obsoletos y discriminatorios que condenan doblemente a las mujeres negras, por ser mujeres y negras. Hablar de las mujeres. Ponerlas en primer plano. Hablar de las mujeres negras. Ponerlas en el punto de mira. Conviene saber Duración 1 hora A partir de 5 años

