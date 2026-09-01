DESCENTE DE CAISSES À SAVON Los Masos
dimanche 13 septembre 2026 · Los Masos
Informations pratiques
Los Masos
DESCENTE DE CAISSES À SAVON
Los Masos Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 09:00:00
fin : 2026-09-13 12:00:00
Date(s) :
2026-09-13
La première édition de la Descente de caisses à savon arrive à Los Masos ! Venez nombreux pour une journée plein de sensations !
Buvette et restauration sur place, information et inscription par téléphone.
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Los Masos 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 19 76 57 87
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English :
The first edition of the Soapbox Derby is coming to Los Masos! Come out in droves for a day full of thrills!
Refreshments and food available on site; information and registration by phone.
L’événement DESCENTE DE CAISSES À SAVON Los Masos a été mis à jour le 2026-08-17 par OTI CONFLENT CANIGO