Informations pratiques

Los Masos

DESCENTE DE CAISSES À SAVON

Los Masos Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 09:00:00

fin : 2026-09-13 12:00:00

Date(s) :

2026-09-13

La première édition de la Descente de caisses à savon arrive à Los Masos ! Venez nombreux pour une journée plein de sensations !

Buvette et restauration sur place, information et inscription par téléphone.

.

Los Masos 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 19 76 57 87

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The first edition of the Soapbox Derby is coming to Los Masos! Come out in droves for a day full of thrills!

Refreshments and food available on site; information and registration by phone.

L’événement DESCENTE DE CAISSES À SAVON Los Masos a été mis à jour le 2026-08-17 par OTI CONFLENT CANIGO